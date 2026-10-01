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國慶連假來新北 「新北萬花筒」文化體驗連續兩天在板橋登場

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「新北萬花筒」10月9日至10日在板橋第一運動場運動廣場登場，泥灘地浪人將於10月9日「萬花舞台」演出。圖／新北文化局提供
「新北萬花筒」10月9日至10日在板橋第一運動場運動廣場登場，泥灘地浪人將於10月9日「萬花舞台」演出。圖／新北文化局提供

115年國慶晚會10月9日晚間6點將在新北市板橋第一運動場登場。新北文化局響應今年國慶晚會「世界的舞台．齊聚台灣」主題，10月9日至10日在板一運動廣場推出「新北萬花筒」，規劃有「萬花舞台」、「萬映好市」及「萬象小作」三大主題，集結多元文化展演、特色市集、文化體驗及親子互動演出。其中「萬象小作」6場文化體驗活動將於今天(1日)下午2點開放線上報名。

新北市文化局表示，「新北萬花筒」呼應今年國慶晚會多元文化交流精神，「萬花舞台」於下午1點30分起接力演出。10月9日(五)由Kidult大小孩揭開序幕，接續邀請紅瓦民族舞蹈團、天沁舞蹈藝術團、泰美舞團、泥灘地浪人及震樂堂登台；10月10日(六)則由隨心所欲樂團、旅北都蘭文化藝術團、新象創作劇團、東京中央線及A_Root同根生接力演出，透過不同表演形式，呈現新北多元交融的城市風貌。

除舞台演出，兩天下午還安排適合親子共同參與的互動節目。10月9日(五)由天馬戲創作劇團帶來泡泡及馬戲互動演出，10月10日(六)則有雲飛揚魔術互動及跳跳小丑氣球互動演出，讓大小朋友不只是看表演，更能走進演出、一起同樂，為國慶連假增添歡樂氣氛。活動現場還有集結約40攤特色品牌的「萬映好市」，從茶飲、山城甜點、地方工藝到城市生活選物，讓來自不同地方的飲食與生活文化在新北相遇。

喜歡動手體驗的民眾則別錯過「萬象小作」文化體驗工坊。兩天共規劃6場體驗，從新北地方工藝、產業文化、族群特色到環境永續，包括「山城藍染體驗」、「漢方草本可樂調飲」及「海廢磨石皂盤」、「永續小書製作」、「陶藝小皿製作」及「泰雅族傳統弓織體驗」，讓民眾透過親手創作，認識地方文化背後的故事。文化體驗活動將於10月1日(四)下午2點開放線上報名https://www.accupass.com/organizer/detail/2002250712367953443410，名額有限，活動當日如有報名者未完成報到，將視現場名額開放候補參加。

10月9日晚間6點，精彩活動將從運動廣場延續至板橋第一運動場內的115年國慶晚會。今年晚會首度移師新北，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，集結江淑娜、桑布伊SANGPUY、鄭宜農Enno Cheng、黃子軒ZiXuan Huang、HowZ等國內歌手，以及日本傳奇歌姬大黑摩季、韓國創作歌手李瀧Lang Lee、印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang等國際卡司，並結合新北在地及多元表演團隊，從暖場起規劃8段精彩演出，透過音樂與跨界展演，打造國慶夜晚的「世界舞台」。更多115年國慶晚會及「新北萬花筒」活動資訊，詳見新北市文化局官方網站https://www.culture.ntpc.gov.tw/及115年國慶晚會官方網站https://115nationaldaygala.tw/查詢。

天馬戲創作劇團10月9日帶來趣味馬戲互動演出，邀請大小朋友近距離感受馬戲魅力，為國慶連假增添歡樂氣氛。圖／新北文化局提供
天馬戲創作劇團10月9日帶來趣味馬戲互動演出，邀請大小朋友近距離感受馬戲魅力，為國慶連假增添歡樂氣氛。圖／新北文化局提供

國慶 板橋 連假

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