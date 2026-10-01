新北山藥Q彈上市 山海尋寶一日遊優惠開搶

秋季是山藥採收季節，雙溪區公所上午宣布新北市山藥產季正式開跑，今年以「山海尋寶」為主軸，結合特色料理及東北角輕旅行，串聯三貂嶺生態友善隧道及海洋資源復育區，打造低碳農遊之旅，邀請民眾走訪東北角享用山海食農宴。

副市長劉和然介紹，今年市政府將農業、觀光與食農教育深度結合，除了串聯山海景點推廣低碳旅遊，也舉辦豐富的體驗活動，引導大眾走入產地，親身感受新北山藥的獨特魅力，進而支持在地農業的永續發展。

農業局說明，10月3至25日將推出6梯次「漫遊新北採藥趣」小旅行，內容包括挖山藥體驗、漫步田園及五星級餐宴，享半價優惠每人990元。

10月24日於雙溪高中舉辦產地展售會，首度結合3D AR技術推出「山海尋寶走讀雙溪」免費行程（限2梯次共150名），由專業導覽走讀並體驗AR打卡尋寶，參與民眾現場可領取限量山藥百元抵用券。

今年產地展售會加碼配合使用新北幣，凡具備「我的新北市APP」會員資格，並完成打卡，透過APP掃碼領取價值100元新北幣，建議民眾提前下載註冊以加速兌換流程。

展售會也將結合「新北市食農探索護照」辦理數位集章，符合「鮮奶幸福週」資格的2至12歲學童持兒童卡或幸福卡註冊綁定後完成指定任務，即可取得活動專屬簽證章與兌換小禮，持續累積個人食農學習紀錄，參加年底好禮抽獎。

瑞芳農會理事長林光明表示，新北山藥質地細膩，在東北角獨特的氣候與土壤條件，賦予山藥卓越的品質，兼具滑潤與軟Q的特性，其富含膳食纖維和優質植物性蛋白，適合各年齡層食用。

10月3日、4日將於台北希望廣場舉辦「消費地展售會」，現場設有山藥與貢寮鮑專區，邀請民眾把握產季選購最新鮮的在地農特產品。

產季限定合作料理部分，「福容大飯店-福隆店」自10月15日至12月31日推出新北山藥山海宴，包含新北山藥左宗雞、剝皮辣椒山藥排等多道山藥料理。

「台北凱達大飯店」自10月1日至11月18日於家宴中餐廳推出鹹蛋黃燕麥山藥、椒麻翡翠山藥等佳餚，且於10月25日內用並點任一山藥料理，即可抽價值650元的3斤山藥禮盒。

山海尋寶一日遊自今天下午3點開放報名，歡迎民眾走訪山藥產地，購買新鮮山藥，也可透過新北市農會真情食品館選購(網址: https://www.ubox.org.tw/)或洽瑞芳地區農會（02）24972760、平溪區農會（02）24951051。相關的山藥體驗內容及山藥小旅行詳細行程內容，請上新北山藥-漫遊新北採藥趣官網查詢 (http://www.3yao.com.tw/)。

新北山藥產季正式開跑，市政府將農業、觀光與食農教育深度結合，規畫系列推廣活動。圖／新北市農業局提供

新北山藥也有去皮切塊真空包，延長優質農產的市場銷售時間。圖／新北市農業局提供