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新北秀山消防分隊今動土 OHCA康復率提升至12.13% 侯友宜喊拚世界第一

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜盼消防人員秒秒必爭，守護民眾生命財產安全。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜盼消防人員秒秒必爭，守護民眾生命財產安全。記者黃子騰／攝影

新北市消防局秀山分隊興建工程今天上午舉行動土典禮，市長侯友宜表示，上任以來已完成11處消防廳舍新建，另外還有7處興建中以及3處規劃中。新北市OHCA康復出院率由3.1%提升至12.13%，累計救回3177人，盼消防人員秒秒必爭，守護民眾生命財產安全。

新北市消防局表示，中和全區人口已突破40萬人，在人口密集與環境蓬勃發展下，中和區2024、2025年平均每年火警達670件、救護案件高達23670件，相當於每日平均32件，救災救護勤務相當繁重。本次動土的秀山分隊為地上4層、總樓地板面積約346.07坪的現代化智能分隊，預計2029年完工。廳舍建置AI智能值班台，接獲119通報後將自動發送派遣令，即時連動廣播、車庫滑升門與備勤室照明，秒秒必爭下讓同仁得以提早20秒疾速出勤。此外全棟規劃可連續72小時不間斷供水、送電，並符合生態、節能、減碳等智慧綠建築標準，兼顧勤務效率與執勤安全。

侯友宜致詞時表示，基層消防與警察同仁日夜輪班、身處高度高壓環境，優質流暢的辦公與備勤空間，是維護同仁身心健康與提升救災救護、打擊犯罪效能的必要建設。上任以來已完成11處消防廳舍新建，連同今天動土的秀山分隊在內共有7處興建中、1處預計年底動土以及3處規劃中。給同仁好的硬體建設與配備，就要求救災救護的能力要提升且要秒秒必爭，救災救護一秒都不許延遲。藉由AI、無人機、科技通訊、轉報，從報案到派遣時間已從90秒縮短到20秒。

侯友宜說，另外中和警分局新建辦公廳舍預計投入11億2000萬元，規劃興建地上6層、地下3層、總樓地板面積達3632坪的現代化警政大樓；地下1層更將規劃最先進的室內輕兵器靶場，採最高防彈、隔音減振規格建置，既不擾鄰又能免除同仁舟車勞頓就近整訓。該案工程統包需求書已於上月順利完成，預計於今年底正式啟動工程及設計招標。

侯友宜指出，新北市OHCA康復出院率由2010年3.1%，逐年大幅提升至去年（2025年）12.13%累計救回3177人。現在全世界排第二但還是輸給西雅圖，侯友宜表示很不甘願，希望能在卸任前拚到世界第一，這是目標也是願景。

侯友宜說，預計於10、11月時，全新北市也是全台灣，甚至跟國際來比絕對是數一數二的的警察局，將遷入三重第二行政中心，有最棒的110，最棒的戰情中心，智慧監控中樞，交控中心，還有道管中心，全災型EOC展現給大家看，這就是新北市對安全的決心。

侯友宜主持祈福儀式。記者黃子騰／攝影
侯友宜主持祈福儀式。記者黃子騰／攝影

侯友宜持金鏟動土。記者黃子騰／攝影
侯友宜持金鏟動土。記者黃子騰／攝影

侯友宜 新北 中和

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