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基泰大直案合建卡關受災戶租金斷炊 北市提解方：評估協助公辦都更

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
基泰大直案屆滿3年，北市府昨天二度開協調會，但基泰建設未到場，住戶們不滿，在市府外抗議。聯合報系資料照
基泰大直案屆滿3年，北市府昨天二度開協調會，但基泰建設未到場，住戶們不滿，在市府外抗議。聯合報系資料照

基泰大直案9月7日屆滿3年，基泰1億元專戶至6月底剩不到520萬元，受災戶陷入租金斷炊危機，北市府昨二度開協調會，基泰未到場，北市議會工務委員會上午砲聲隆隆，議員怒批基泰惡劣；都發局承諾，一個月內做協助公辦都更的評估。

北市府昨邀集25戶塌陷戶與基泰建設，再度開協調會，由秘書長王玉芬主持討論租金補償、都更事宜，不過，基泰人員並未現身，協調會也開不成，塌陷戶轉往到市府外開記者會抗議，高喊「受災住戶全被呼嚨」口號。

北市議會工務委員會上午審查都發局預算時，基泰大直案的後續引發討論。議員苗博雅認為，市府的態度太消極，政府沒有做好工地的管理和監督，發生離譜的鄰損案件，市府在後續協助的過程，也沒有提醒住戶可能都更三年辦不完，住戶簽下去之後根本就像是被詐騙。

議員洪婉臻也說，市府對基泰有沒有硬手段？市府開協調會，但問題是基泰不甩、缺席？憑什麼這麼囂張？市府放任這樣拖3年了，政府不可以這樣軟趴趴。

議員陳宥丞表示，基泰發生重大違失，市府應該對這樣的建商有所處置，針對消費者的保障，不是也有公告、開罰等，市府沒道理對基泰沒有處分？工務委員會召集人洪健益也指出，如果基泰同意退場，由市府介入直接公辦都更，事情就比較簡單。

都發局長簡瑟芳表示，因住戶有跟基泰簽有私契約，包括租金怎麼支付、都更進行，但昨天的協調會議上，也有議員提出由市府介入，公辦都更，市府也願意再努力一次，看住戶願不願意由市府來協助。

簡瑟芳指出，市府向來都是主動找住戶開會，也要求2周內基泰要提出具體的方案，另一方面，市府則是一個月內，把公辦都更評估做出來，會再徵詢一次住戶的意見，若基泰仍不提方案，市府一樣會評估公辦都更，並徵詢住戶意見。

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