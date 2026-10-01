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新北汙水接管破130萬戶 侯友宜：目標119年破140萬戶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。記者葉德正／攝影

汙水下水道接管被稱作看不見的工程，卻與民眾生活環境息息相關。新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。水利局長宋德仁直指，接下來最大的挑戰是經費，中央補助逐年減少，新北須自行籌措更多經費，盼中央能持續協助；內政部次長吳堂安則回應，中央會全力協助新北，相關資源能幫忙的都會盡力挹注。

侯友宜指出，新北市自民國108年起加速推動汙水接管，至今年8月底累計完成130萬647戶，8年來新增接管37萬餘戶，整體汙水處理率達93.08%，每日汙水處理量達111萬噸，市府原訂今年底達成130萬戶，如今提前達標，下一階段則將以119年完成140萬戶為目標。

侯友宜表示，汙水建設是一項「看不見的隱形工程」，施工過程不僅會造成交通不便，部分區域還涉及拆除違建、住戶配合及地下管線衝突，但完成後原本髒亂、有異味的後巷能重新整理，讓居住環境大幅改善，這項建設不能因為施工不便就停下腳步，市府會持續推動，讓汙水系統逐步完善。

「這項成就是前無古人、後無來者」，宋德仁致詞時直言，新北汙水接管推動20多年，累計突破130萬戶非常不簡單，汙水下水道建設中央補助原則上中央負擔88%、地方12%，但近年全台各縣市都在爭取資源，中央補助逐年減少，新北市因此必須增加自籌款。

宋德仁說，以108年至116年計算，新北投入汙水下水道建設經費約222億元，依補助比例中央原應負擔約192.13億元、新北約29.87億元，但實際中央負擔約151.6億元，新北則增加至70.48億元，不夠款項都需要市庫支應。

宋德仁表示，115年中央原應編列19.46億元，實際僅獲8.31億元，新北原本負擔約4.8億元實際增加至約16億元；明年中央預計補助約6.33億元，扣除BOT及其他支出後，可用於汙水建設的經費更有限，經費壓力會越來越大，希望中央能持續提供協助。

吳堂安表示，中央與地方推動汙水建設是一場長期合作，未來新北目標在119年達到140萬戶，「只要中央能夠幫忙的、相關的資源，我們都會全力挹注，來協助地方。」

侯友宜說，市府也透過河川郎到營造，逐步恢復生態，過去板橋楠仔溝、蘆洲鴨母港溝及中和藤寮坑溝，被居民形容為「黑龍江」，如今隨著汙水接管及河川環境改善，水質與生態逐步恢復，昨天他去湳仔溝還看到大量烏魚游入。

侯友宜表示，除持續拚接管戶數，也要重視第一線施工人員安全，汙水工程經常涉及局限空間，存在缺氧及有害氣體等風險，市府要求施工團隊落實氣體偵測及緊急救援等標準作業，確保每一名第一線工作人員都能平安回家。未來逐步將汙水接管推向偏遠地區，讓更多市民享有乾淨、無臭的生活環境。

新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。記者葉德正／攝影

侯友宜 汙水 新北

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