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重機族注意！北市10月6日起開放6.3萬路邊收費車格停重機

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市推出大型重機與機車共用車格2.0計畫將範圍再擴大。聯合報系資料照
北市推出大型重機與機車共用車格2.0計畫將範圍再擴大。聯合報系資料照

北市停管處自10月6日起，開放全市6.3萬公有路邊收費停車格提供大型重型機車停放，停管處表示，大型重型機車採斜向停放2個機車格位方式，收費方式依個路段機車格類型辦理，在不影響未收費機車停車格及整體停車空間試辦。

停管處營運科長李杰儒表示，北市從民國113年4月起試辦大型重型機車2處的路邊停車，逐步在114年5月累計14處。路外停車空間則是在115年4月6日開放24處、同年7月6日累計到36處。

他說，根據今年度交通民意調查，超過5成民眾支持，現有試辦計畫中未對停放環境、原先機車族群造成衝擊，因此於10月6日起，開放試辦北市6.3萬公有路邊收費機車格停放。

他補充，為了避免影響到機車空間分配、久停等狀況，才會以開放收費車格為限，禁停未收費車格，「北市有26萬格機車位，目前只開放6.3萬路邊車格停放大型重型機車。」

針對收費方式，李杰儒說，大型重型機車採斜向停放2個機車格位方式，並兼顧車身尺寸及其他機車停放空間。收費方式依個路段機車格類型辦理，一般計次路段，大型重型機車停車費率為每次40元、計時路段為每小時20元，當日收費上限為100元。

另外，他說，限時停車格位，同一格位首次停放第1分鐘到20分鐘為0元、21分鐘到40分鐘為40元，41分鐘過後則是超過可停放時間，屬違規停車。

李杰儒表示，試辦計畫過程中將會在標示牌面告示可停放大型重型機車，同時會持續觀察路邊停車格位全面開放的使用情形。

重機 北市 機車

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