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北市流感新冠疫苗開打 蔣萬安籲民眾及早接種

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安1日宣布，台北市今年流感、新冠疫苗正式開打。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安1日宣布，台北市今年流感、新冠疫苗正式開打。圖／台北市政府提供

台北市長蔣萬安1日宣布，台北市今年流感、新冠疫苗正式開打，呼籲家中有小朋友、長輩或慢性疾病家人的民眾，特別留意健康狀況，及早接種疫苗，增加健康保障。

115年公費流感及新冠疫苗自10月1日起開打，台北市市長蔣萬安及衛生局局長黃建華於開打首日邀請藝人檢場擔任健康宣傳大使，並號召臺北市21大醫事公會及12區健康服務中心共同響應，呼籲符合接種資格市民儘速完成疫苗接種。

蔣萬安表示，接種疫苗是預防疾病、降低重症風險的重要方式，台北市政府由衛生局結合教育局、社會局及民政局共同推動，並結合台北市350家合約醫療院所提供接種服務。

除了醫療院所外，北市也規劃在學校、職場工作場域及各里鄰里公所等地辦理接種活動，預計超過1,000場次，讓民眾能以更便利、迅速的方式接種疫苗。蔣萬安也特別感謝基層護理師及醫事人員的辛勞，表示面對小朋友接種時可能出現哭鬧、害怕打針等情況，護理及醫護人員仍耐心安撫、協助接種。他並呼籲民眾踴躍接種，讓疫苗涵蓋率進一步提升，守護自身及家人的健康。

115年公費流感疫苗為三價疫苗及新冠疫苗全面升級為新世代XFG疫苗，第一階段開放滿65歲以上長者等11類對象接種，新冠疫苗則提供具重症風險因子者等9類公費接種對象，並擴大納入公共衛生師、托嬰中心之廚工及行政人員等非臨時性工作人員及6個月內嬰兒之實際扶養者。

另提供「加強型流感疫苗」優先提供長照及安養機構 65 歲以上長者公費接種。新冠疫苗所含抗原劑量僅為前一代疫苗的1/5，資料顯示接種後發生發燒與任何局部不良反應約減少一半；第二階段自115年11月2日起，開放50至64歲民眾接種。

為提升民眾疫苗接種意願並鼓勵市民揪團接種，北市衛生局辦理抽獎活動，凡設籍北市之符合接種資格者，於今年10月1日至今年11月30日期間於臺北市合約醫療院所或本市疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加個人獎抽獎，每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，預計進行2波抽獎；團體獎只要登錄疫苗接種團體獎表單，每團最多5人，接種1種疫苗可累積1點，團隊累積點數5點以上即可參加抽獎。獎項包括iPhone 17手機、空氣清淨機、液晶顯示器、腿部按摩器、氣炸鍋等多項家電好禮及量販店禮券。

蔣萬安 新冠疫苗 流感疫苗

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