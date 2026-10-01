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公費流感、新冠疫苗開打首日 女童害怕哭鬧⋯撲蔣萬安懷中秒露笑顏

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市公費流感疫苗今天開打，台北市長蔣萬安（左）幫打疫苗的小女孩鼓掌。記者邱德祥／攝影
台北市公費流感疫苗今天開打，台北市長蔣萬安（左）幫打疫苗的小女孩鼓掌。記者邱德祥／攝影

10月1日起公費流感及新冠疫苗開打，台北市政府衛生局在台大醫院舉辦開打記者會。一學齡前女童代表接種流感疫苗，她原先心情放鬆，一上台卻大肆哭鬧、一度拒絕接種，台北市長蔣萬安、活動主持人及護理師安撫下終於完成施打流程，她隨後含淚奔向蔣萬安懷中，並破涕為笑。蔣萬安指出，將致力提升疫苗涵蓋率，盼守護民眾健康，並感謝第一線辛苦的護理師及醫療人員。

公費疫苗第一階段開放65歲長者、學齡前孩童等11類對象接種，新冠疫苗則開放重症風險因子等9類公費接種對象，並納入公衛師、托嬰中心及嬰幼兒扶養者。一名學齡前女童出席台北市公費疫苗開打記者會，主持人邀請她上台時，她竟一改預演時輕鬆模樣，在母親懷中哭鬧不願施打，甚至一度逃離母親，護理師拿出書本安撫其情緒，一旁的蔣萬安也上前鼓勵，才終於完成施打。

女童接種後奔向守候一旁的蔣萬安懷中，2人相擁後女童展露笑顏，並與蔣開心合照。蔣萬安表示，感謝第一線醫護人員，遇小朋友哭鬧、害怕打針時，仍在旁以愛心、耐心安撫其情緒，台北市政府今年規畫在學校、職場、鄰里、公所等舉辦超過1千場次疫苗接種活動，盼民眾多加響應，並邀家人朋友共同施打疫苗，守護民眾安全健康為市府使命，將持續努力。

蔣萬安指出，家有小孩、長輩、慢性病患者，應特別留意各自身體狀況，接種疫苗為預防疾病、降低各項重症風險最佳作法，近期流感、新冠疫情、各式呼吸道疾病仍在社區流行，盼民眾盡快接種疫苗，本次新冠疫苗所含抗原劑量僅為前一代疫苗5分之1，且資料顯示接種後發燒、局部不良反應減少約一半，民眾可經醫師評估後放心接種，至11月2日起第二階段，將開放50至64歲民眾接種。

●2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

https://health.udn.com/health/story/5961/9786223

台北市公費流感疫苗今天開打，台北市長蔣萬安（中）幫打疫苗的小女孩說讚。記者邱德祥／攝影
台北市公費流感疫苗今天開打，台北市長蔣萬安（中）幫打疫苗的小女孩說讚。記者邱德祥／攝影

新冠疫苗 疫苗 蔣萬安 流感疫苗

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