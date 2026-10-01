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影／北市公費流感疫苗開打 蔣萬安呼籲民眾積極接種疫苗
台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。台北市長蔣萬安出席在台大醫院舉行的記者會，見證台大醫院院長余忠仁和疫苗大使檢場打疫苗。
蔣萬安表示今天來到台大醫院跟大家共同宣布，今年流感新冠疫苗開打，最近大家很有感，因為開始入秋，天氣慢慢返涼，所以家中如果有小朋友長輩或者是慢性疾病的家人，都要特別留意身體狀況，施打疫苗當然是預防疾病以及降低各項重症風險最好的方法。
蔣萬安強調，這段期間流感新冠還在流行，呼籲大家到了相關疾病很容易引起的季節，能夠大力宣導民眾即刻施打育苗。所以台北市政府再一次由衛生局結合，包括教育局、社會局、民政局一起合作，結合台北市350家合約醫療院所共同施打，而且不只是在醫療院所，包括學校、職場工作場域還有各鄰里公所，都規畫超過1000場次，讓民眾更方便迅速的施打疫苗。
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