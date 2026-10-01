快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北市公費流感疫苗開打 蔣萬安呼籲民眾積極接種疫苗

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市公費流感疫苗今天開打，台北市長蔣萬安（中）幫打疫苗的小女孩說讚。記者邱德祥／攝影
台北市公費流感疫苗今天開打，台北市長蔣萬安（中）幫打疫苗的小女孩說讚。記者邱德祥／攝影

台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。台北市長蔣萬安出席在台大醫院舉行的記者會，見證台大醫院院長余忠仁和疫苗大使檢場打疫苗。

蔣萬安表示今天來到台大醫院跟大家共同宣布，今年流感新冠疫苗開打，最近大家很有感，因為開始入秋，天氣慢慢返涼，所以家中如果有小朋友長輩或者是慢性疾病的家人，都要特別留意身體狀況，施打疫苗當然是預防疾病以及降低各項重症風險最好的方法。

蔣萬安強調，這段期間流感新冠還在流行，呼籲大家到了相關疾病很容易引起的季節，能夠大力宣導民眾即刻施打育苗。所以台北市政府再一次由衛生局結合，包括教育局、社會局、民政局一起合作，結合台北市350家合約醫療院所共同施打，而且不只是在醫療院所，包括學校、職場工作場域還有各鄰里公所，都規畫超過1000場次，讓民眾更方便迅速的施打疫苗。

台北市公費<a href='/search/tagging/2/流感疫苗' rel='流感疫苗' data-rel='/2/104895' class='tag'><strong>流感疫苗</strong></a>今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。記者邱德祥／攝影
台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安（右）見證台大醫院院長余忠仁（左二）打疫苗。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右）見證台大醫院院長余忠仁（左二）打疫苗。記者邱德祥／攝影

台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。台北市長蔣萬安（左二）出席在台大醫院舉行的記者會，見證台大醫院院長余忠仁（左）和疫苗大使檢場（右二）打疫苗。記者邱德祥／攝影
台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。台北市長蔣萬安（左二）出席在台大醫院舉行的記者會，見證台大醫院院長余忠仁（左）和疫苗大使檢場（右二）打疫苗。記者邱德祥／攝影

台北市公費流感疫苗今天開打，疫苗大使檢場（中）施打疫苗。記者邱德祥／攝影
台北市公費流感疫苗今天開打，疫苗大使檢場（中）施打疫苗。記者邱德祥／攝影

流感疫苗 蔣萬安 疫苗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

提升防護力 竹市流感、新冠疫苗明同步開打

澎湖流感及新冠疫苗開打 完成接種可獲健康幣

流感、新冠疫苗開打 賺健康幣

衛福部10月新制！打疫苗拿健康幣 國保欠費利息放寬 健保6款藥增給付

相關新聞

重機族注意！北市10月6日起開放6.3萬路邊收費車格停重機

台北市停管處自10月6日起，開放全市6.3萬公有路邊收費停車格提供大型重型機車停放，停管處表示，大型重型機車採斜向停放2個機車格位方式，收費方式依個路段機車格類型辦理，在不影響未收費機車停車格及整體停車空間試辦。

公費流感、新冠疫苗開打首日 女童害怕哭鬧⋯撲蔣萬安懷中秒露笑顏

10月1日起公費流感及新冠疫苗開打，台北市政府衛生局在台大醫院舉辦開打記者會。一學齡前女童代表接種流感疫苗，她原先心情放鬆，一上台卻大肆哭鬧、一度拒絕接種，台北市長蔣萬安、活動主持人及護理師安撫下終於完成施打流程，她隨後含淚奔向蔣萬安懷中，並破涕為笑。蔣萬安指出，將致力提升疫苗涵蓋率，盼守護民眾健康，並感謝第一線辛苦的護理師及醫療人員。

綠議員爆與金華國中小卷同供應商...民族國小9生吐瀉 游淑慧點出3疑點

民進黨議員洪健益昨再度爆料，稱民族國小本月24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐不適，初步比對發現這間學校與金華國中的小卷供應商，竟同一家？國民黨議員游淑慧點出三疑點表示，檢驗疫調還沒出來前，不能看到腹瀉，就直接把營養午餐、小卷判元凶。

新北汙水接管破130萬戶 侯友宜：目標119年破140萬戶

汙水下水道接管被稱作看不見的工程，卻與民眾生活環境息息相關。新北市長侯友宜今天宣布新北汙水下水道接管戶數已經突破130萬戶，將朝民國119年140萬戶目標邁進。水利局長宋德仁直指，接下來最大的挑戰是經費，中央補助逐年減少，新北須自行籌措更多經費，盼中央能持續協助；內政部次長吳堂安則回應，中央會全力協助新北，相關資源能幫忙的都會盡力挹注。

北市流感新冠疫苗開打 蔣萬安籲民眾及早接種

台北市長蔣萬安1日宣布，台北市今年流感、新冠疫苗正式開打，呼籲家中有小朋友、長輩或慢性疾病家人的民眾，特別留意健康狀況，及早接種疫苗，增加健康保障。

影／北市公費流感疫苗開打 蔣萬安呼籲民眾積極接種疫苗

台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。台北市長蔣萬安出席在台大醫院舉行的記者會，見證台大醫院院長余忠仁和疫苗大使檢場打疫苗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。