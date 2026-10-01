「左流右新」今日開打 新北備百萬劑疫苗65歲以上施打還能抽6萬黃金

近期流感有上升趨勢，新北市公費流感疫苗及新冠疫苗今天起同步開打，市長侯友宜前往新板愛活樂園日照中心關心長者接種情形，呼籲符合資格市民朋友響應「左流右新」，同時接種兩種疫苗獲雙重保護。為鼓勵長輩踴躍接種，新北市特別舉辦「流感新冠作伙打，新北長者抽黃金」活動，65歲以上市民接種即可參加，頭獎可抱走價值6萬元黃金。

新北市今年採購100萬5000劑公費流感疫苗，市長侯友宜表示，市府也特別自購流感疫苗，免費提供設籍本市經濟弱勢、身心障礙者等非公費對象接種，將防禦保護傘擴大至弱勢族群，全方位守護市民健康。

許多長者一早就在日照中心等候接種疫苗，有長者表示，自己家人每年都會催促來打流感疫苗，打了疫苗可讓家人放心，又能參加抽獎真是一舉兩得。

衛生局表示，為鼓勵長輩及早獲得保護力，新北市今年推出「流感新冠作伙打，新北長者抽大獎」活動，凡65歲以上市民，自10月1日至12月31日在新北市接種流感或新冠疫苗即可參加，2種疫苗都打就有2次中獎機會，可連續3個月「月月抽黃金」，要讓長輩打疫苗「金光閃閃、金歡喜」，總計準備價值逾229萬元黃金及62萬元禮券等獎品，鼓勵長輩愈早接種愈安心，更有機會拿大獎。

衛生局說明，今首波公費疫苗開打對象包含65歲以上長者（55歲以上原住民）、高風險慢性病、罕見疾病及重大傷病等具潛在疾病者、滿 6 個月以上嬰幼兒、孕婦及 6 個月內嬰兒之雙親或實際扶養者、安養與長照機構對象、醫事及衛生防疫人員、幼兒園與托育機構工作人員、居家托育人員；以及僅單獨接種流感疫苗之學生族群與禽畜防疫人員等。其中，針對學生族群，將由衛生局安排專業醫療團隊進駐校園集中接種。

衛生局長陳潤秋強調，研究顯示同時接種2劑疫苗相當安全，也可減少就診次數、提升便利性，呼籲符合公費對象的市民朋友配合疫苗分批施打時程，可至合約醫療院所、衛生所或社區接種站盡速接種。