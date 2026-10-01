快訊

疑為10萬行凶！洗車行員工持熱熔膠打死同事 載屍自首畫面曝

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

聽新聞
0:00 / 0:00

「左流右新」今日開打 新北備百萬劑疫苗65歲以上施打還能抽6萬黃金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市今年推出「流感新冠作伙打，新北長者抽大獎」活動，65歲以上市民接種即可參加抽獎，頭獎可抱走價值6萬元黃金。記者林媛玲／攝影
新北市今年推出「流感新冠作伙打，新北長者抽大獎」活動，65歲以上市民接種即可參加抽獎，頭獎可抱走價值6萬元黃金。記者林媛玲／攝影

近期流感有上升趨勢，新北市公費流感疫苗新冠疫苗今天起同步開打，市長侯友宜前往新板愛活樂園日照中心關心長者接種情形，呼籲符合資格市民朋友響應「左流右新」，同時接種兩種疫苗獲雙重保護。為鼓勵長輩踴躍接種，新北市特別舉辦「流感新冠作伙打，新北長者抽黃金」活動，65歲以上市民接種即可參加，頭獎可抱走價值6萬元黃金。

新北市今年採購100萬5000劑公費流感疫苗，市長侯友宜表示，市府也特別自購流感疫苗，免費提供設籍本市經濟弱勢、身心障礙者等非公費對象接種，將防禦保護傘擴大至弱勢族群，全方位守護市民健康。

許多長者一早就在日照中心等候接種疫苗，有長者表示，自己家人每年都會催促來打流感疫苗，打了疫苗可讓家人放心，又能參加抽獎真是一舉兩得。

衛生局表示，為鼓勵長輩及早獲得保護力，新北市今年推出「流感新冠作伙打，新北長者抽大獎」活動，凡65歲以上市民，自10月1日至12月31日在新北市接種流感或新冠疫苗即可參加，2種疫苗都打就有2次中獎機會，可連續3個月「月月抽黃金」，要讓長輩打疫苗「金光閃閃、金歡喜」，總計準備價值逾229萬元黃金及62萬元禮券等獎品，鼓勵長輩愈早接種愈安心，更有機會拿大獎。

衛生局說明，今首波公費疫苗開打對象包含65歲以上長者（55歲以上原住民）、高風險慢性病、罕見疾病及重大傷病等具潛在疾病者、滿 6 個月以上嬰幼兒、孕婦及 6 個月內嬰兒之雙親或實際扶養者、安養與長照機構對象、醫事及衛生防疫人員、幼兒園與托育機構工作人員、居家托育人員；以及僅單獨接種流感疫苗之學生族群與禽畜防疫人員等。其中，針對學生族群，將由衛生局安排專業醫療團隊進駐校園集中接種。

衛生局長陳潤秋強調，研究顯示同時接種2劑疫苗相當安全，也可減少就診次數、提升便利性，呼籲符合公費對象的市民朋友配合疫苗分批施打時程，可至合約醫療院所、衛生所或社區接種站盡速接種。

新北市長侯友宜今早前往新板愛活樂園日照中心，關心長者接種疫苗情形。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今早前往新板愛活樂園日照中心，關心長者接種疫苗情形。記者林媛玲／攝影

疫苗 黃金 新北 流感疫苗 新冠疫苗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

提升防護力 竹市流感、新冠疫苗明同步開打

台東流感、新冠疫苗開打 衛生局籲高風險族群「左流右新」

秋冬公費疫苗10月起分階段開打！豐原醫院提醒符合資格民眾依時程接種

澎湖流感及新冠疫苗開打 完成接種可獲健康幣

相關新聞

綠議員爆與金華國中小卷同供應商...民族國小9生吐瀉 游淑慧點出3疑點

民進黨議員洪健益昨再度爆料，稱民族國小本月24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐不適，初步比對發現這間學校與金華國中的小卷供應商，竟同一家？國民黨議員游淑慧點出三疑點表示，檢驗疫調還沒出來前，不能看到腹瀉，就直接把營養午餐、小卷判元凶。

「左流右新」今日開打 新北備百萬劑疫苗65歲以上施打還能抽6萬黃金

近期流感有上升趨勢，新北市公費流感疫苗及新冠疫苗今天起同步開打，市長侯友宜前往新板愛活樂園日照中心關心長者接種情形，呼籲符合資格市民朋友響應「左流右新」，同時接種兩種疫苗獲雙重保護。為鼓勵長輩踴躍接種，新北市特別舉辦「流感新冠作伙打，新北長者抽黃金」活動，65歲以上市民接種即可參加，頭獎可抱走價值6萬元黃金。

公費流感、新冠疫苗開打首日 女童害怕哭鬧⋯撲蔣萬安懷中秒露笑顏

10月1日起公費流感及新冠疫苗開打，台北市政府衛生局在台大醫院舉辦開打記者會。一學齡前女童代表接種流感疫苗，她原先心情放鬆，一上台卻大肆哭鬧、一度拒絕接種，台北市長蔣萬安、活動主持人及護理師安撫下終於完成施打流程，她隨後含淚奔向蔣萬安懷中，並破涕為笑。蔣萬安指出，將致力提升疫苗涵蓋率，盼守護民眾健康，並感謝第一線辛苦的護理師及醫療人員。

影／北市公費流感疫苗開打 蔣萬安呼籲民眾積極接種疫苗

台北市公費流感疫苗今天開打，台大醫院一早就有許多民眾帶著健保卡前來施打。台北市長蔣萬安出席在台大醫院舉行的記者會，見證台大醫院院長余忠仁和疫苗大使檢場打疫苗。

深夜怪音擾寧2個月 北市環保局化身偵探登高「聽音辨位」成功破案

北市環保局農曆年前接獲大同區居民通報，住家周邊疑有馬達不定時運轉的怪音。稽查人員發揮「點、線、面」搜索精神，突破以往由陳情人協助指認的稽查方式，登上鄰近高樓頂樓「聽音辨位」，歷時2個月成功揪出隱藏在店家屋頂的冷卻水塔馬達，順利還靜於民。

軌道帶動都更 新北四大都心成形

新北市城鄉局昨在市政會議以「翻轉．遠見．新北四都心」發表專題報告，提出大新板、新五泰、三蘆及土樹三鶯四大都心發展藍圖。市長侯友宜說，新北從過去「三環六線、三軸心」，走向「四環八線、四大都心」，未來十年透過捷運路網帶動都市更新、整體開發、社宅，以及醫療、運動等公共設施，新北市會完全不一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。