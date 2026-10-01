深夜怪音擾寧2個月 北市環保局化身偵探登高「聽音辨位」成功破案

北市環保局農曆年前接獲大同區居民通報，住家周邊疑有馬達不定時運轉的怪音。稽查人員發揮「點、線、面」搜索精神，突破以往由陳情人協助指認的稽查方式，登上鄰近高樓頂樓「聽音辨位」，歷時2個月成功揪出隱藏在店家屋頂的冷卻水塔馬達，順利還靜於民。

環保局指出，隱藏在屋頂的不明噪音，常是滋擾市民夜間睡眠的隱形殺手。環保稽查大隊年初接獲市民投訴，當時依陳情人描述，初步判定噪音源為某雜貨店內冷凍櫃。

環保局說，店家雖第一時間完成修繕，但陳情人反映「改善無感」，仍透過1999市民熱線持續反映，稽查人員多次於深夜會同陳情人量測，由於該噪音具備不定時特性，且深夜量測值51.8分貝接近管制標準邊緣52分貝，導致案件一度陷入膠著，也造成配合商家的不滿。

稽查人員研判，既然店內冷凍櫃已完成修復且位在室內，不排除現場有「其他潛在噪音源」的可能。在拜訪里長及訪查鄰近商家後，日間沿街地毯式搜尋，並逐棟逐層往上聽音比對，確認聲音由高空傳來，經登上附近高樓頂樓垂直鎖定，終於確認噪音源為該雜貨店屋頂冷卻水塔馬達。

稽查人員精準鎖定音源後，當晚深夜會同雙方量測，測得音量為56分貝，超過法定夜間管制標準，即依法開立告發單並限期改善，商家隨後配合汰換頂樓冷卻水塔馬達，3月下旬完成改善。稽查人員後續複查，確認陳情人已未受噪音干擾，案件查處歷時2個月。

環保局表示，查察不明噪音案件極為不易，民眾如有受到噪音影響，請務必詳細記錄聲音特性如低頻嗡嗡聲、尖銳金屬摩擦聲，以及發生的規律、時間，並致電市民當家熱線1999，「提供愈詳盡的線索，愈能幫助稽查人員縮小範圍。」

環保局也呼籲，商家與公寓大廈管理委員會應定期檢查、保養頂樓冷卻水塔及抽水馬達等設備，避免機組老舊產生噪音，在不知不覺中成為「深夜睡眠的隱形殺手」。