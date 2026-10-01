綠議員爆與金華國中小卷同供應商...民族國小9生吐瀉 游淑慧點出3疑點

民進黨議員洪健益昨再度爆料，稱民族國小本月24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐不適，初步比對發現這間學校與金華國中的小卷供應商，竟同一家？國民黨議員游淑慧點出三疑點表示，檢驗疫調還沒出來前，不能看到腹瀉，就直接把營養午餐、小卷判元凶。

金華國中營養午餐風波後，另名議員再度爆出松山區某國小出現疑似食物中毒，與金華國中小卷供應商孩同一家。

游淑慧說，食安問題，當然要速查、嚴查，但民代和媒體不是柯南，也不是檢驗師，在檢驗結果、疫調都還沒出來以前，不能看到孩子腹瀉，就直接先把營養午餐、小卷判成元凶。

游說，議員洪健益揭露，接獲家長陳情，松山區某國小本月24日吃完營養午餐後，有近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，並把焦點指向當天的小卷。這個案子，之前學校和教育局其實和議員說明存在三個疑點；但議員願意理性接受說明嗎？

游點出第一點，同一個團膳業者、在同一個中央廚房的出餐，當天同時供應4所學校。如果問題出在餐點，為什麼目前其他3所學校沒有出現相同情況？第二，全校有716名師生食用營養午餐，但目前身體不適的學生集中在同一班。那麼同校其他班級、同樣吃到這份午餐的學生，為什麼沒有出現相同症狀？

游點出更關鍵的第三點，不舒服的學生當中，還有人吃素。既然有人根本沒有吃小卷，又怎麼能在調查結果出來之前，就把矛頭指向小卷？目前醫師初步評估是腸胃炎。而造成嘔吐、腹瀉、腸胃不適的原因本來就很多，病毒性腸胃炎、諾羅病毒，甚至部分其他感染，都可能出現類似症狀。

「所以到底是不是營養午餐造成的，當然要查，而且要快查、嚴查。」游淑慧說，調查之前先推論，推論之前要有基本邏輯。不是聽到腹瀉，就扯營養午餐，甚至先找一樣食材定罪，再讓媒體標題滿天飛。另外，還有一個小地方實在看不懂：9位就是9位。到底什麼叫「近10位」？數字已經很清楚，何必刻意用一個模糊的說法，把事件講得更聳動？