吃完午餐 民族國小9生腸胃不適

北市金華國中營養午餐食安最近受各界關注，民進黨議員昨再爆，松山區民族國小學生本月廿四日食用營養午餐小卷後，出現嘔吐、腸胃不適。教育局表示，檢體已送驗，目前掌握共九名學生反映，六名學生經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，衛生局也查獲業者二項衛生缺失，要求限期改善。

民進黨議員洪健益表示，他第一時間追查，僅能透過「校園食材登錄平臺」初步比對發現，這間學校與金華國中的小卷，供應商竟是同一家，「是不是同一批小卷？完整食材來源、批號及供應流向為何？還有哪些學校使用同一供應商的小卷？」甚至詢問教育局目前初步掌握到哪裡，卻被回覆要「調資料」。

教育局表示，民族國小本月廿四日共有七一六名師生食用校園營養午餐，截至廿六日最新疫調結果，二年級單一班級有九名學生陸續出現腸胃不適症狀，其中包含食用素食餐點學生，其中六名學生由家長陪同就醫，其餘三名未就醫，經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，確切原因仍待進一步釐清。

衛生局表示，廿五日即派員前往民族國小採集營養午餐食餘留樣檢體送驗，檢驗結果預計約需二周；並於廿六日前往供餐的健康國小自設中央廚房稽查，查獲運輸車運送時間及衛生紀錄表、車輛清潔紀錄表未落實填寫，以及截油槽不潔等二項衛生缺失，已責令限期改善，複查如仍不符合規定，將處六萬元以上、二億元以下罰鍰。

校方也在事發隔天發布公開信給家長，強調第一時間完成通報並完成檢體送驗，孩子如有任何不適，請隨時與導師保持聯繫。