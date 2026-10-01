軌道帶動都更 新北四大都心成形

新北市城鄉局昨在市政會議以「翻轉．遠見．新北四都心」發表專題報告，提出大新板、新五泰、三蘆及土樹三鶯四大都心發展藍圖。市長侯友宜說，新北從過去「三環六線、三軸心」，走向「四環八線、四大都心」，未來十年透過捷運路網帶動都市更新、整體開發、社宅，以及醫療、運動等公共設施，新北市會完全不一樣。

城鄉局長黃國峰指出，新北早期因軌道建設未健全，長期扮演台北衛星城市，近年隨捷運建設、整體開發及重大公共建設逐步推進，城市發展從單一核心轉向多核心。市府提出「捷運ＴＯＤ重塑骨架、整體開發縫合地景、都市更新環境升級、社宅興建居住正義、機能強化幸福永續」五大治理策略，整體開發面積二四六三點二公頃，都更申請逾二千二百案，社宅政策規畫提供約四點一萬戶。

侯友宜表示，四環八線未來完成後，新北境內捷運路網將達一八九公里、一八二座車站，平均每十萬人享有四點五座車站，透過軌道路網帶動四大都心成形。

第一個「大新板都心」以新板特區為核心，向中永和、新店溪南地區延伸。第二個發展核心為三蘆，即將完工的三重市政大樓，結合新北第二總圖、蘆社大橋等建設。另一溪北核心為新五泰，以新莊、五股、泰山為軸線。

第四都心落在土樹三鶯。三鶯線、新北美術館、客家文化園區及三峽、鶯歌老街形成藝文廊帶，以樹林新北大巨蛋作為運動產業核心，與大柑園、麥仔園等產業開發結合。

城鄉局規畫二○三五年打造新北運動會展園區，大巨蛋體育場用地約九點五公頃，周邊附屬商業設施約十四公頃；產業面透過樹林、土城既有工業區，加上大柑園、麥仔園開發，提供約二百二十公頃產業用地，加速ＡＩ、大數據、雲端、半導體等布局。