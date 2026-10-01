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年底開工 三鶯線延八德 拚2034年通車

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三鶯線延伸桃園八德段路線圖。圖／新北市政府提供
三鶯線延伸桃園八德段路線圖。圖／新北市政府提供

三鶯線今年六月底通車後，延伸桃園八德段再有新進度，新北市捷運局昨宣布，三鶯線延伸八德段「全線機電系統標」及「地下段土建標」同步決標，拚今年底正式開工，朝二○三四年完工通車目標邁進，未來從新北搭乘三鶯線可一路直達桃園八德，實現一車到底。

新北市捷運局表示，三鶯線延伸八德段去年八月獲得行政院核定綜合規畫，今年五月二十六日通過公共工程委員會經費審議，為了加速工程推進，採取分段招標方式辦理，工程共分為「全線機電系統標」、「地下段土建標」及「高架段細部設計」三大標案。

其中，高架段細部設計已在今年七月一日啟動；機電及地下段土建工程昨雙雙決標，後續將辦理簽約，預計年底開工。

捷運局長李政安指出，機電標由義大利商日立軌道交通號誌系統股份有限公司得標；地下段土建標由新亞建設開發股份有限公司及俊吉營造股份有限公司組成的共同投標團隊得標，兩項工程同步決標後，將加速後續施工準備。

李政安表示，三鶯線延伸八德段全線位於桃園市的八德區，全長約四點○三公里，設置二座高架車站及一座地下車站，路線從三鶯線LB12鶯桃福德站預留尾軌向西延伸，終點LB14站未來將與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘。

捷運局說明，延伸八德段完工後，三鶯線將進一步串聯新北、桃園兩地，民眾從新北土城搭三鶯線即可一路前往桃園八德，免去轉乘需求，提升雙北、桃園之間通勤便利性。

為推動新北「四環八線」與桃園捷運路網銜接，新北、桃園兩市捷運工程局成立工程介面協調平台，陸續開過八次會議，針對三鶯線延伸八德段、土城樹林線及桃園棕線等工程協調，包含工程介面、用地取得及施工需求等，盼透過跨市合作加速工程推進，逐步串聯基隆、雙北及桃園生活圈。

三鶯線 開工 捷運

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