汐止區秀峰國小學童過馬路危險 要增行人保護時相

汐止區秀峰國小前的人行道改善工程還在進行中，周邊交通維護工作更加艱難，尤其每天有1,800多名學童上放學，安全更是很重要，所以針對路口是不是能夠設置行人專用時相，今(30)日，新北市議員周雅玲服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善，讓學童上放學更安全。

秀峰國小是汐止區學生人數最多的學校，因為不少學生走路上放學，不過過馬路往新台五路方向，走斑馬線卻要過兩次紅綠燈，再加上秀峰路上人車不少，地方建議是不是能夠時段性設置行人專用時相，尤其在上學及放學時段，讓孩子們過馬路更安全方便。

新北市議員周雅玲服務處提到，主要是因為仁愛路一直在施工，導致很多民眾不方便，尤其在學校周邊，很多家長反應，希望能夠調整號誌，讓小朋友直行，才不會造成上放學塞車的狀況，今天辦理會勘希望減緩交通緊張讓行人更便利，也能讓家長在接送小朋友更方便，所以也請交通局研議設置黃線，讓家長在接送的時候，讓小朋友的安全兼顧家長便利性，也會考量周邊交通壅塞的狀況，請交通局一併納入考量，還有就是仁愛路人行道工程延宕，在調整交通時相部分，要等工程完成後才能夠設置，後續會督促公所，希望工程能盡快完工，才能真正紓緩跟改善這邊的交通問題。

秀峰國小家長會長鍾宛茹說，感謝新北市議員周雅玲服務處以及交通局來會勘，今天主要是來看路口行人斜向部分能不能執行，目前這是可行，但是交通標線黃線的部分，還要再研議。

秀峰里長蘇樹木表示，秀峰國小每天上放學的學生人數很多，但是從大門出來要過馬路，在斑馬線以及紅綠燈號誌都需要再調整，希望能夠在學生上、放學時段，能夠設置行人保護時相，讓學童更安全，另外，仁愛路工程還在趕工，有不少里民都很關心進度，目前汐止區公所預計會在10月中完成，希望這次能夠如期完工，讓學童上放學有安全的通學路可以走，周邊交通也更順暢。

開學一個月了，不過秀峰國小前仁愛路兩側的人行道改善工程還在趕工中，每天有1,800多名學童上放學，旁邊都是工地，難免引起家長擔憂，目前預計是十月中可以完工，到時候包括交通號誌以及標線才能做調整，家長們也希望別再拖，讓孩子通學路更順暢安全。