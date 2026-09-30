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淡水福佑宮捐白米物資 攜手區公所、里長助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水媽祖廟捐贈法會後的民生物資，幫助有需要的民眾。圖／紅樹林有線電視提供
淡水媽祖廟捐贈法會後的民生物資，幫助有需要的民眾。圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮準備了700斤白米及200盒的民生物資，要捐給淡水區公所的實物銀行以及淡水各里里長共餐，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台給需要幫助的弱勢民眾。

這次廟方捐助許多白米，而這一包包的白米上頭也是廟方推出的媽祖平安米，象徵保平安，廟方表示，這一次所捐出有700斤的白米以及200盒的民生物資，在這當中也包括了要贈送給淡水里內的共餐活動。對此里長聯誼會長也表達相當感謝廟方的善舉。

區公所表示，福佑宮長年投入公益慈善不遺餘力，發揚媽祖慈悲為懷的理念，並多次獲評為本市績優宗教團體，將媽祖慈悲救苦的精神實踐於現代社會，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，而這次捐出的白米上頭有淡水媽版本的白米更能夠有保平安的象徵意義，若有需求，區公所也會透過實物銀行來提供協助，來幫助更多需要的民眾。

里長聯誼會長表示，淡水福佑宮關心弱勢不遺餘力，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，而這次幫助有許多弱勢市民的生活經濟，若有需求，廟方也會透過捐贈來提供協助，來幫助更多需要的民眾

淡水 媽祖廟 白米

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