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走進淡水古厝帶走專屬香氣 布藝展香氛瓶DIY

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
參與者依照個人喜好自行配置蕾絲與布料，在過程中輕鬆學習到基礎的布藝技巧。圖／紅樹林有線電視提供
參與者依照個人喜好自行配置蕾絲與布料，在過程中輕鬆學習到基礎的布藝技巧。圖／紅樹林有線電視提供

為了讓民眾將淡水的美好永遠留在心裡，「淡水生態與味覺探索——洪碧穗布藝工藝創作展」特別在淡水崎仔頂的施家古厝推出專屬的「香氛瓶DIY體驗活動」。讓參與民眾除了看展，還可以親手製作一瓶充滿自然香氣的紀念品，將淡水的自然香氣與歷史溫度打包回家。

布藝工藝家洪碧穗表示，這項手作體驗充滿了巧思與個人化特色，主要利用乾燥的薰衣草與舊絲布來進行創作。在製作過程中，指導老師會詳細教導參與者如何將香氛材料放入瓶中、如何封口，以及如何運用蕾絲進行裝飾。值得一提的是，活動並未提供制式的範本，而是讓每位參與者依照個人喜好自行配置蕾絲與布料，在過程中輕鬆學習到基礎的布藝技巧。

這場結合古蹟氛圍與嗅覺記憶的手作活動，在現場獲得了參與民眾的熱烈迴響。有參與體驗的民眾開心地表示，做出來的香氛瓶非常可愛且香氣迷人，令人十分喜愛。同時，參與者也提到，雖然原本對淡水當地的古蹟並不熟悉，但透過老師清楚的解說，不僅增進了對古蹟的認識，能在這樣充滿歷史感的地方進行手作體驗，更是讓人感到非常開心與放鬆。

淡水 工藝

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