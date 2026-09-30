剪去疲憊煥新心情 雙溪區外柑共餐結合義剪暖心相聚

雙溪區外柑里市民活動中心今(30)日舉辦老人共餐暨義剪活動，除了準備豐盛餐點讓長輩一起吃飯聊天，也邀請崇慧文教基金會志工團隊到場義剪，為長輩整理髮型、增添精神，在輕鬆熱鬧的氣氛中，讓長輩享受難得的相聚時光。

崇慧文教基金會長期投入地方公益服務，每個月由志工帶著專業與熱忱，前往雙溪各里提供義剪服務，陪伴長輩。今天來到外柑里，志工細心替長輩修剪頭髮，現場不時傳出笑聲，長輩們剪完頭髮後精神煥發，也感受到志工滿滿的關懷。

活動除了義剪與共餐，也安排市政宣導，讓長輩在用餐、聊天之餘，也能掌握生活中相關的市政資訊。外柑里也特別感謝返鄉鄉親何國鈴長期支持地方，每月熱心捐贈老人共餐經費，讓長輩能夠定期相聚吃飯，也讓共餐活動能持續進行。

外柑里長賴明賢表示，老人共餐不只是吃一頓飯，更重要的是讓長輩有機會走出家門、和鄰居話家常，在熟悉的社區裡建立陪伴與情感連結。透過共餐、義剪等活動，結合在地資源與志工力量，希望持續為長輩營造溫暖、有笑聲的生活環境。