平溪紫東社區打造蜂蜜產業 紅淡蜜獲國際風味肯定

新北市平溪區紫東社區擁有豐富山林資源，近年善用四季不同蜜源發展養蜂產業，從森氏紅淡比、鴨腳木到森林百花，逐步建立在地蜂蜜特色，不僅讓山林資源轉化為地方產業，也讓平溪的自然風土被更多人看見。其中「紫東饌紅淡蜜」更榮獲國際風味評鑑所(International Taste Institute, iTi)2026年風味絕佳獎章二星肯定，讓在地蜂蜜登上國際舞台。

紫東社區發展協會理事長潘俊青表示，平溪多山且森林環境保存良好，四季都有不同植物開花，蘊藏豐富蜜源，因此社區希望從既有的自然條件出發，發展適合地方的產業。透過林下養蜂，不僅可以生產蜂蜜，也能讓居民更加重視山林生態與環境維護，逐步建立具有平溪特色的蜂蜜品牌。

其中，春季是紅淡蜜的重要產季，以臺灣原生樹種森氏紅淡比為主要蜜源，約在4至5月開花，因花期較短，採蜜時間集中，更顯珍貴。紅淡蜜色澤清透，入口柔順，尾韻帶有淡雅微酸，是平溪山林獨有的季節風味；冬季則有鴨腳木蜜，帶有木質香氣及溫潤回甘，另有融合多種植物蜜源的森林百花蜜，呈現不同季節的山林滋味。

總幹事李明宏表示，發展蜂蜜產業並不是單純養蜂，而是從蜜源、養蜂、採蜜到產品包裝與推廣，一步一步建立完整的地方產業。社區也希望透過蜂蜜讓更多人認識平溪的自然環境，未來結合農村再生及地方特色，讓蜂蜜不只是農產品，也成為認識平溪山林的一種方式。

此次「紫東饌紅淡蜜」獲得國際風味評鑑所二星獎章，評鑑採專業盲測方式，從視覺、嗅覺、味覺及口感等面向進行評選，對紫東社區而言，是多年投入地方蜂蜜產業的一項肯定。從一朵花、一群蜜蜂到一瓶蜂蜜，紫東社區持續把平溪的山林資源轉化為特色產品，讓地方產業與生態環境相互結合，也為農村發展找出一條屬於自己的道路。