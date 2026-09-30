快訊

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

平溪紫東社區打造蜂蜜產業 紅淡蜜獲國際風味肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
紫東社區持續把平溪的山林資源轉化為特色產品，讓地方產業與生態環境相互結合，也為農村發展找出一條屬於自己的道路。圖／觀天下有線電視提供
紫東社區持續把平溪的山林資源轉化為特色產品，讓地方產業與生態環境相互結合，也為農村發展找出一條屬於自己的道路。圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區紫東社區擁有豐富山林資源，近年善用四季不同蜜源發展養蜂產業，從森氏紅淡比、鴨腳木到森林百花，逐步建立在地蜂蜜特色，不僅讓山林資源轉化為地方產業，也讓平溪的自然風土被更多人看見。其中「紫東饌紅淡蜜」更榮獲國際風味評鑑所(International Taste Institute, iTi)2026年風味絕佳獎章二星肯定，讓在地蜂蜜登上國際舞台。

紫東社區發展協會理事長潘俊青表示，平溪多山且森林環境保存良好，四季都有不同植物開花，蘊藏豐富蜜源，因此社區希望從既有的自然條件出發，發展適合地方的產業。透過林下養蜂，不僅可以生產蜂蜜，也能讓居民更加重視山林生態與環境維護，逐步建立具有平溪特色的蜂蜜品牌。

其中，春季是紅淡蜜的重要產季，以臺灣原生樹種森氏紅淡比為主要蜜源，約在4至5月開花，因花期較短，採蜜時間集中，更顯珍貴。紅淡蜜色澤清透，入口柔順，尾韻帶有淡雅微酸，是平溪山林獨有的季節風味；冬季則有鴨腳木蜜，帶有木質香氣及溫潤回甘，另有融合多種植物蜜源的森林百花蜜，呈現不同季節的山林滋味。

總幹事李明宏表示，發展蜂蜜產業並不是單純養蜂，而是從蜜源、養蜂、採蜜到產品包裝與推廣，一步一步建立完整的地方產業。社區也希望透過蜂蜜讓更多人認識平溪的自然環境，未來結合農村再生及地方特色，讓蜂蜜不只是農產品，也成為認識平溪山林的一種方式。

此次「紫東饌紅淡蜜」獲得國際風味評鑑所二星獎章，評鑑採專業盲測方式，從視覺、嗅覺、味覺及口感等面向進行評選，對紫東社區而言，是多年投入地方蜂蜜產業的一項肯定。從一朵花、一群蜜蜂到一瓶蜂蜜，紫東社區持續把平溪的山林資源轉化為特色產品，讓地方產業與生態環境相互結合，也為農村發展找出一條屬於自己的道路。

平溪 森林 蜂蜜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東農林漁牧智慧科技 與地方產業創新登場

米其林主廚、世界冠軍都選它！一瓶鮮乳藏4大「星級講究」

4隻「雞老師」進駐台南新化國中 「友雞」學習生命教育與食農

農村犬管理不只靠捕捉 新北動保處走進忠寮助絕育、寵登守護生態

相關新聞

基泰大直案租金斷炊 二度協調會基泰未到

基泰大直案9月7日屆滿3年，但基泰1億元專戶至6月底剩不到520萬元，受災戶陷入租金斷炊危機。北市府今天二度開協調會，基泰未到場，僅2戶與官員面對面開會，其餘住戶轉往市府外抗議；基泰說，非拒絕協商，10月底前主動邀請住戶協商一次性補償方案等。會議中午12時許結束後，北市府迄今仍未說明後續作為與態度。

民族國小9生吃完營養午餐身體不適 衛生局稽查廚房揪2缺失

北市松山區民族國小傳出24日有學生出現腸胃不適症狀，教育局表示，目前掌握約有9位學生反映，6名學生由家長陪同就醫雖經醫師初步評估為腸胃炎，但衛生局第一時間即派員前往同一群組學校、廚房稽查，查獲運輸車紀錄表未落實填寫及截油槽不潔等2項衛生缺失，要求限期改善。

平溪紫東社區打造蜂蜜產業 紅淡蜜獲國際風味肯定

新北市平溪區紫東社區擁有豐富山林資源，近年善用四季不同蜜源發展養蜂產業，從森氏紅淡比、鴨腳木到森林百花，逐步建立在地蜂蜜特色，不僅讓山林資源轉化為地方產業，也讓平溪的自然風土被更多人看見。其中「紫東饌紅淡蜜」更榮獲國際風味評鑑所(International Taste Institute, iTi)2026年風味絕佳獎章二星肯定，讓在地蜂蜜登上國際舞台。

剪去疲憊煥新心情 雙溪區外柑共餐結合義剪暖心相聚

雙溪區外柑里市民活動中心今(30)日舉辦老人共餐暨義剪活動，除了準備豐盛餐點讓長輩一起吃飯聊天，也邀請崇慧文教基金會志工團隊到場義剪，為長輩整理髮型、增添精神，在輕鬆熱鬧的氣氛中，讓長輩享受難得的相聚時光。

走進淡水古厝帶走專屬香氣 布藝展香氛瓶DIY

為了讓民眾將淡水的美好永遠留在心裡，「淡水生態與味覺探索——洪碧穗布藝工藝創作展」特別在淡水崎仔頂的施家古厝推出專屬的「香氛瓶DIY體驗活動」。讓參與民眾除了看展，還可以親手製作一瓶充滿自然香氣的紀念品，將淡水的自然香氣與歷史溫度打包回家。

淡水福佑宮捐白米物資 攜手區公所、里長助弱勢

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮準備了700斤白米及200盒的民生物資，要捐給淡水區公所的實物銀行以及淡水各里里長共餐，淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台給需要幫助的弱勢民眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。