基泰大直案租金斷炊 二度協調會基泰未到

基泰大直案9月7日屆滿3年，但基泰1億元專戶至6月底剩不到520萬元，受災戶陷入租金斷炊危機。北市府今天二度開協調會，基泰未到場，僅2戶與官員面對面開會，其餘住戶轉往市府外抗議；基泰說，非拒絕協商，10月底前主動邀請住戶協商一次性補償方案等。會議中午12時許結束後，北市府迄今仍未說明後續作為與態度。

市長蔣萬安表示，市府持續跟住戶協調，而且最優先要來滿足住戶居住的需求，所以也提供相關中繼的住宅。市府會全力協助及加速這一案的更新速度，當然希望能夠盡快地重建，讓所有住戶能盡快回到家園。

北市府邀集25戶塌陷戶與基泰建設，上午再度開協調會，秘書長王玉芬主持討論租金補償、都更事宜。不過，基泰並未現身，與基泰合建的住戶們認為協調會也開不成，轉往到市府外開記者會抗議，高喊「受災住戶全被呼嚨」口號。

21戶住戶聲明，依雙方都更重建賠償契約，基泰應自房子倒塌日起至完成重建房屋交屋日止，每月給付受災戶租金且應於9月7日前給付第4年租金，但經今年3度以存證信函要求，基泰均置之不理，要讓住戶租金補償斷炊而流浪街頭；籲北市府應強力監督基泰履行。

到場關心的立委王鴻薇說，基泰擺爛，連協調會都沒派代表，她要求市府負起行政責任保護住戶應有權益，也要針對基泰缺席予以嚴厲譴責，甚至應動用公權力處分。議員陳炳甫批，基泰沒派代表，2位住戶對空椅子對牛彈琴；都更停滯，基泰不送件、不積極辦理，市府沒法繼續審理，3年過去還在原地踏步，住戶還有多少個3年可以等。

3戶不同意與基泰合建的受災戶之一左先生於會後直言，基泰拖延不補件都更文件，他對基泰到底要不要蓋則持存疑的態度；基泰不給錢，若自己退而求其次接受對方減少的租金數額，就像小蝦米對抗大鯨魚，市府應表現拿出魄力譴責，否則公權力被基泰碾壓；陳炳甫提議25戶公辦都更的解套方式，王玉芬請都發局研議。

基泰建設回應，本案負責人於會議時間確定前即已有既定出國行程，並事先向市府說明，時間確定後，公司再次告知市府確實無法出席，並強調非拒絕協商。預計10月底前主動邀請住戶，就一次性補償方案及後續相關事項協商，尋求合理可行的整體解決方式；都更重建部分，將持續配合相關程序積極推動。

基泰大直案屆滿3年，北市府今天二度開協調會，受災戶之一左先生於會後轉述。記者林佳彣／攝影