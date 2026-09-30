新北無障礙優良場所評選出爐 輔大醫院奪第一

新北市115年度既有公共建築物無障礙設施優良改善場所評選出爐，共選出3名優等及2名佳作，今天在市政會議由新北市長侯友宜頒獎。侯友宜表示，打造友善、無障礙城市環境，需要政府與民間共同投入，盼透過表揚優良案例，帶動更多機關、企業及社區持續改善無障礙設施。

新北市政府自106年起辦理「既有公共建築物無障礙設施優良改善場所」評選，今年邁入第10年，經書面初評及實地勘查複評後，選出5處優良改善場所。

第一名為輔大醫院，除符合法定改善事項，也從使用者需求出發，增設無障礙設施全區配置圖，並在無障礙廁所內增設掛勾、洗手乳、淨手器等設備，提供高齡者及行動不便者更友善的就醫環境。

第二名為長頸鹿公園社區，針對既有公寓大廈結構限制，自主將社區電梯更新為標準無障礙電梯，並增設輪椅操作盤、語音系統、防夾安全裝置及點字標示。

第三名為和德昌股份有限公司三重重陽分公司，也就是麥當勞三重重陽餐廳，除改善店內無障礙動線，也增設無障礙停車位，從進入場所、停車到用餐提供更完整的友善環境。

另2處佳作分別為台中商業銀行新店分行及中國信託商業銀行三峽分行，皆設有無障礙服務櫃檯，提供有需求顧客臨櫃服務。

新北市工務局長馮兆麟表示，今年獲獎場所涵蓋醫療院所、住宅社區、餐飲業及金融機構，顯示無障礙環境已逐漸融入日常生活及居住空間。未來市府將持續輔導既有公共建築物改善無障礙環境，推動全齡友善城市。

輔大醫院提供無障礙設施全區配置圖，無障礙廁所內設置掛勾、洗手乳、淨手器等設施，營造安心就醫的環境。圖／新北市工務局提供

德昌股份有限公司三重重陽分公司（麥當勞三重重陽餐廳）獲評為115年度新北市公共建築物無障礙優良場所優等第三名，新北市長侯友宜（左二）頒獎表揚。圖／新北市工務局提供

長頸鹿公園社區獲評為115年度新北市公共建築物無障礙優良場所優等第二名，新北市長侯友宜（左二）於市政會議中頒獎表揚。圖／新北市工務局提供

獲得佳作的台中商業銀行新店分行、中國信託商業銀行三峽分行，均設有無障礙服務櫃台，落實友善金融環境。圖／新北市工務局提供