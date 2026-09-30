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民族國小9生吃完營養午餐身體不適 衛生局稽查廚房揪2缺失

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。圖／聯合報系資料照
民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。圖／聯合報系資料照

北市松山區民族國小傳出24日有學生出現腸胃不適症狀，教育局表示，目前掌握約有9位學生反映，6名學生由家長陪同就醫雖經醫師初步評估為腸胃炎，但衛生局第一時間即派員前往同一群組學校、廚房稽查，查獲運輸車紀錄表未落實填寫及截油槽不潔等2項衛生缺失，要求限期改善。

教育局表示，民族國小9月24日共有716名師生食用校園營養午餐，截至26日最新疫調結果，二年級單一班級有9名學生陸續出現腸胃不適症狀，其中包含食用素食餐點學生，其中6名學生由家長陪同就醫，其餘3名則未就醫，經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，確切原因仍待進一步釐清，相關學生目前均已返校，已無身體不適情形。

教育局表示，已全面清查同一中央廚房供應的其他三所學校，目前均未發現有學生出現類似群聚不適情形，事件發生後校方啟動應變措施，除完成相關通報外，也針對出現症狀學生追蹤，並啟動全校健康監測機制，由各班導師掌握學生身體狀況，同時針對課桌椅、門把等教室環境進行全面清潔消毒。

衛生局表示，9月25日接獲通報後，即派員前往民族國小採集營養午餐食餘留樣檢體送驗，檢驗結果預計約需2周；並於9月26日前往供餐的健康國小自設中央廚房稽查，查獲運輸車運送時間及衛生紀錄表、車輛清潔紀錄表未落實填寫，以及截油槽不潔等2項衛生缺失，已責令限期改善，屆期複查如仍不符合規定，將依法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

教育局說，後續將與學校持續追蹤衛生局檢驗結果，並視檢驗結果依契約規定辦理後續處置，同時持續加強衛教宣導、健康監測及供餐管理，嚴格把關校園食品安全。

衛生局 營養午餐

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