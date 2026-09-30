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朝信義商圈全禁菸目標 蔣萬安無菸城市首處民間捐負壓吸菸室今啟用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，強調自己上任4年來推動各項政策的態度，就是「勇敢開路，化不可能為可能」。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」，強調自己上任4年來推動各項政策的態度，就是「勇敢開路，化不可能為可能」。記者林澔一／攝影

北市蔣萬安推動無菸城市，首座民間捐贈的負壓吸菸室今天啟用。由台北華山扶輪社、新北市世界華人工商婦女企管協會、社團法人國際獅子會台灣總會北市第一支會及財團法人台北市三幸慈善基金會等四個民間單位聯合捐贈的負壓吸菸室今天正式啟用。

蔣萬安今表示，這是北市推動負壓吸菸室以來，首度獲得民間力量響應捐贈，並強調市府將持續結合民間與市民力量，攜手朝「無菸城市」目標邁進。

北市衛生局長黃建華表示，這次透過公私協力推行台北無菸城市，往「行走不吸菸、吸菸分流」目標前進。今天會有兩座負壓吸菸室9月30日開始啟用，這個區域會有為期一個月的宣導，11月起這區域就會變吸菸區之外的禁菸區。

黃建華表示，信義商圈的禁菸範圍，除香堤廣場跟今天這一處捷運市政府站2、3號出口周邊廣場，也會往松壽路、威秀廣場持續評估規畫。衛生局會根據動態調整，因信義商圈假日、平日人潮差異大，如果使用率高，就會持續來進行設置，會持續觀察。

蔣萬安致詞表示，市府調查發現，近86%的台北市民反映經常遇到邊走邊吸菸的情形，近7成民眾表示會受到吸菸者影響並感到反感。因此，市府借鏡日本東京、大阪及韓國首爾等城市經驗，選擇在人潮眾多的商圈及重要交通節點設置負壓吸菸室，希望兼顧吸菸者需求，也保障非吸菸者免受二手菸影響的權益。

台北市長蔣萬安（中）今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天上午出席「負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會」。記者林澔一／攝影

蔣萬安 禁菸 北市

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