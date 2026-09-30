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三重玫瑰立體停車場啟用 免費停車1個月

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，附近的幼兒園特地帶小朋友去跟市長侯友宜打招呼。記者林昭彰／攝影
三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，附近的幼兒園特地帶小朋友去跟市長侯友宜打招呼。記者林昭彰／攝影

新北市三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構，市長侯友宜宣布試營運期間開放免費停車1個月。

玫瑰立體停車場位於三重區集美街的國民運動中心斜對面，周邊還有社教館、迪卡儂商圈、集美國小，用地原本是平面停車場，市政府透過立體化及多目標使用，投入總經費約10.6億元。

其中包括中央前瞻計畫補助約2.5億元、新北市停管基金自籌6.8億元、警察局及區公所挹注約1億元。另由工務局新建工程處出資3600萬元用於廣場改建工程。

停車場共構大樓為地下1層、地上8層，1樓規畫為中興橋派出所和可供200人使用的市民活動中心，將停車需求與公共服務整合在同一棟建築內，讓公共建設真正融入市民日常生活。

市長侯友宜指出，近年市政府在三重、蘆洲地區已完工8座立體停車場，還有7座正在蓋、2座規畫中，總共花了100億元，此外還有市府第二行政中心、市圖第二總館、第三醫療大樓等許多重大建設，需要下一棒(市長)把它做得更好。

交通局長鍾鳴時表示，玫瑰立體停車場導入智慧停車服務，設置電動車充電樁、車牌辨識及智慧尋車系統，並提供悠遊卡、LINE Pay、Apple Pay等多元支付方式，讓民眾從進場、找車位到繳費都更加便利，提升停車效率及使用體驗。今天晚上6時起試營運至10月31日止，開放免費停車。

11月1日正式營運，臨停每小時40元、月票抽籤辦法將於10月1日至10月15日在交通局網站及現場管理室公告，全日月票4000元、里民優惠月票3200元。

新北市三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構。記者林昭彰／攝影
新北市三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構。記者林昭彰／攝影

新北市三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構。記者林昭彰／攝影
新北市三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構。記者林昭彰／攝影

玫瑰立體停車場位於三重區集美街的國民運動中心斜對面，周邊還有社教館、迪卡儂商圈、集美國小，為地下1層、地上8層，1樓是中興橋派出所和可供200人使用的市民活動中心。記者林昭彰／翻攝
玫瑰立體停車場位於三重區集美街的國民運動中心斜對面，周邊還有社教館、迪卡儂商圈、集美國小，為地下1層、地上8層，1樓是中興橋派出所和可供200人使用的市民活動中心。記者林昭彰／翻攝

三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構，市長侯友宜（左）巡視派出所空間規畫。記者林昭彰／攝影
三重玫瑰立體停車場今天舉行啟用典禮，提供458格汽車及70格機車停車位，同時與市民活動中心、三重警分局中興橋派出所共構，市長侯友宜（左）巡視派出所空間規畫。記者林昭彰／攝影

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