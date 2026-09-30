新北河濱新增5處科技執法點 明年1月8日起開罰

新北市河濱自行車道再增科技執法點。新北市高灘處表示，今年新增5處科技執法點，並同步取消1座車阻，將於明年1月8日正式啟用，違規者可處900元至1800元罰鍰，盼透過科技設備強化河濱通行秩序及用路安全。

高灘處指出，新增地點包括新店區「世新三橫移門自行車道」、淡水區「油車口自行車牽引道」、新莊區及板橋區「新月橋自行車牽引道」，以及中和區「遠雄左岸陸橋」等5處，總計設置8套科技執法設備，將依各場域實際使用情形、通行動線及違規狀況進行辨識與管理。

高灘處長黃裕斌表示，河濱空間是民眾騎自行車、步行及休閒的重要場域，市府會依現場條件動態檢討科技執法及既有設施配置，這次也同步取消1座車阻，希望讓管理方式更符合實際使用需求。

黃裕斌指出，科技執法目的並非單純取締，而是透過科技設備提升管理效率，再搭配宣導及執法，讓用路人更清楚遵守標誌、標線及相關規範，降低違規及人車衝突風險。

高灘處呼籲，民眾進出河濱園區應遵守現場交通規定，違規最高可面臨1800元罰鍰。後續也將持續與警察局交通大隊合作，依現場通行情形及違規狀況滾動檢討科技執法配置。

淡水區油車口自行車牽引道。圖／新北市水利局提供

中和區遠雄左岸陸橋自行車道出入口。圖／新北市水利局提供