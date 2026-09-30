新北四大都心藍圖曝光 大巨蛋、塭仔圳、923醫療床位全入列

新北市城鄉局今在市政會議以「翻轉．遠見．新北四都心」進行專題報告，提出大新板、新五泰、三蘆及土樹三鶯四大都心發展藍圖。新北市長侯友宜表示，新北從過去「三環六線、三軸心」，逐步走向「四環八線、四大都心」，未來10年將透過捷運路網帶動都市更新、整體開發、社宅，以及醫療、運動等公共設施，「現在以及未來10年，新北市會完全不一樣」。

城鄉局指出，新北早期因軌道建設未健全，長期扮演台北衛星城市，近年隨捷運建設、整體開發及重大公共建設逐步推進，城市發展也從單一核心轉向多核心。市府提出「捷運TOD重塑骨架、整體開發縫合地景、都市更新環境升級、社宅興建居住正義、機能強化幸福永續」5大治理策略，其中整體開發面積已推動2463.2公頃，都更申請逾2200案，社宅政策規畫提供約4.1萬戶。

侯友宜表示，四環八線未來完成後，新北境內捷運路網將達189公里、182座車站，平均每10萬人享有4.5座車站，透過軌道路網進一步帶動四大都心成形。

第一個「大新板都心」以新板特區為核心，向中永和、新店等溪南地區延伸，人口規模約150萬人。城鄉局規畫持續推進板橋浮洲、板中土交界農業區及新店農業區整體開發，並串聯泰板輕軌及安坑輕軌；新店有寶高智慧產業園區，中和則規畫灰磘生醫園區，另納入板橋醫療園區、國家兒童未來館，以及板橋、中和、新店第二運動中心。大新板目前並規畫36處、6913戶社宅。

侯友宜說，第二個重要發展核心為三蘆，今年將完工的三重市政大樓，將結合未來新北第二總圖、蘆社大橋等建設。簡報並規畫銀新未來城、聯合醫院第三醫療大樓及蘆洲醫療園區，預計合計增加923床醫療量能，同時搭配五泰輕軌、環狀線北機廠等交通建設，強化溪北行政、醫療及文教服務。三蘆也將持續透過公辦都更及自主更新改善老舊市區。

另一溪北發展核心「新五泰」，則以新莊、五股、泰山為軸線。城鄉局指出，近400公頃的塭仔圳開發除導入捷運、道路，也規畫約38公頃公園綠地及12公頃滯洪池；溪北轉運站已引進逾105億元投資，未來再結合擴大五股、擴大楓江，預計增加約106公頃產業用地，鎖定高科技、AI物流等產業，並搭配國家電影中心、新莊第二運動中心及公辦都更等建設。

第四都心則落在「土樹三鶯」。侯友宜表示，除已通車的三鶯線、新北市美術館、客家文化園區，以及三峽、鶯歌老街形成的藝文廊帶外，未來更將以樹林新北大巨蛋作為運動產業核心，並與大柑園、麥仔園等產業開發整體結合。

城鄉局規畫2035年打造新北運動會展園區，大巨蛋體育場用地約9.5公頃，周邊附屬商業設施約14公頃；產業面則透過樹林、土城既有工業區，加上大柑園、麥仔園開發，預計可提供約220公頃產業用地，加速AI、大數據、雲端及半導體等產業布局。另有鶯歌健康醫養園區、三峽恩主公急重症大樓及鳳鳴公四公園暨運動中心等公共建設。

侯友宜表示，未來10年，大新板、新五泰、三蘆及土樹三鶯將隨交通與各項公共建設陸續成形，四大都心各自發展行政、產業、醫療、運動會展及藝文功能，再由四環八線串聯。他說，新北未來不只要成為北台灣發展核心，也要朝國際大都會邁進，「新北市未來可期」。