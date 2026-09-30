新北四大都心布局揭密 侯友宜：四環八線串聯未來10年城市發展

新北市長侯友宜30日表示，新北市目前及未來10年的城市規劃，將逐步實現從「三環六線三軸心」走向「四環八線四大都心」，透過捷運路網建設，帶動都市更新、整體開發、社會住宅，以及醫療、運動等設施建置，形塑新北市未來城市發展架構。

侯友宜在市政會議聯訪時表示，「四環八線」將帶動整體都市發展，並形成龐大的捷運車站量體，每10萬人有4.5座車站，車站量體可與全球千萬人口大都會相比。隨著路網逐步成形，新北市也將以四大都心為核心，推動未來10年的城市發展。

第一個都心為大新板特區、新店、中永和一帶，並以新板特區的整體開發為發展基礎。市長表示，除了社會住宅外，也將透過十四張的開發量體，創造新的都心，形成完整的都市發展區域。

第二個都心則是「三蘆都心」。市長表示，隨著今年完工的三重市政大樓、第二總圖，以及未來蘆社大橋的雙北合作，三蘆地區將逐步形成第二個都心，持續強化區域發展。

第三個都心則位於新北中心點新莊。市長表示，塭仔圳、五股環保公園，以及未來的泰山楓江，加上新北地區重要捷運轉運站，將共同帶動新莊成為「都心中的都心」。其中，泰板輕軌及五泰輕軌路廊也將扮演重要角色。

第四個都心為「土樹三鶯」。市長表示，新北市已決定在土樹三鶯推動大巨蛋，除目前的三鶯線外，還有新北市美術館、客家文化園區，以及三峽、鶯歌老街的活動與藝文活動，未來並將發展成為運動產業中心。

此外，土樹三鶯也將與大柑園、麥仔園的產業新都會整體結合。侯友宜表示，隨著大巨蛋發展，土樹三鶯將成為新北市第四個都心。

侯友宜指出，四大都心是新北市未來10年的重要城市規劃，將隨著四環八線等整體建設逐步完成。他指出，新北市未來將朝國際大都會發展，並表示近年在各項評核中，新北市在國際大都市排名均名列前茅，未來10年新北市的城市面貌將有所不同。