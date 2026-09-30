聽新聞
0:00 / 0:00

歷時8年 秀峰高中新校舍啟用

聯合報／ 記者邱瑞杰張策／新北報導

新北市立秀峰高中忠孝樓使用逾四十年，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，師生面臨安全威脅。鄰近的舊仁愛樓一九七一年落成，也超過使用年限，耐震力不足，市府決定一併重建，工程歷經拆、建、拆三個階段，市府團隊花八年完成，昨辦啟用儀式。

市府發包重建忠孝樓和仁愛樓，配合新校舍格局，規畫中庭和停車場。新北市長侯友宜見證新校舍啟用，回顧工程緣起，他說，擔任市長的第一年，市議員白珮茹就約他到秀峰高中勘查校舍是海砂屋及老舊問題，在當地民代支持下編列預算重建。

工程分三階段施作，花了較長時間，侯友宜說，要藉完工啟用機會，向施工期間感受到不便的學生、家長說聲抱歉。秀峰高中校長陳榮德說，二樓新校舍分為地上六、七樓建築，設有卅九間普通教室、十二間專科教室及行政空間，全面配置智慧電子白板等教學設備。校舍空間重新配置後，校內新增四十五格汽車停車位、七十五格機車停車位，周邊通學步道一併改善，師生進出校園更安全便利。

隨著台灣早期大量興建的校舍逐步進入高齡期，專家提醒，老校舍面臨的不只是耐震、高氯離子問題，防水、管線、無障礙及空間機能也會隨時間老化，應逐步導入定期健檢概念，從「出問題再修」走向全生命周期管理。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說，高氯離子會加速鋼筋腐蝕、影響結構安全，早期校舍興建時的耐震規範較寬鬆，九二一地震後標準提高，部分老舊校舍已無法符合現行要求。除了耐震，屋頂防水、排水及管線老化也不能忽略。

校舍 白珮茹 侯友宜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秀峰高中新校舍啟用 侯友宜：要對8年工期念書的孩子跟家長們說聲抱歉

汐止秀峰高中校舍改建邊拆邊蓋 新北市府投入7.3億完工啟用

挹注3億元打造優質安全校舍 新竹市培英國中「學悉樓」啟用

全校僅36名小學生！屏東崎峰國小1.7億重建啟用 老樹、漁村記憶都留下

相關新聞

高雄綠鬣蜥抓不完…審計處示警缺乏流向監管機制 市府3招盼改善

高雄去年砸下近二五○○萬元防治綠鬣蜥，野外族群仍呈成長趨勢，高市審計處指出，市府移除獎勵金為現金和鄰近縣市不同，恐衍生跨區兌領，移除屍體的流向也缺乏監管機制，缺失多以致未能有效控制數量；市府表示，會強化捕捉資料查核及流向追蹤。

歷時8年 秀峰高中新校舍啟用

新北市立秀峰高中忠孝樓使用逾四十年，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，師生面臨安全威脅。鄰近的舊仁愛樓一九七一年落成，也超過使用年限，耐震力不足，市府決定一併重建，工程歷經拆、建、拆三個階段，市府團隊花八年完成，昨辦啟用儀式。

可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

台南善化地區鐵路立體化可行性研究案規畫將善化市區段的鐵路高架化，全長約三點三公里，消除沿線三處平交道、拆兩座陸橋，總經費預估一三一億多元，昨獲議會通過，將送交通部審查；市府表示，善化車站朝「台鐵加捷運」雙鐵共構的方向開發，納入銜接捷運深綠線。

2到6歲幼兒 花蓮送托、自己帶都補助

花蓮縣府昨啟動「幼兒育苗守護計畫」，設籍縣內二歲以上未滿六歲幼兒，就讀花蓮公私立教保機構，每人每學期六千元，未就讀機構第一胎至第三胎，發給每月五千至七千元不等，盼減輕家長育兒負擔，估算每學期經費共一億五千萬元，八千多人受惠，追溯到今年七月一日起生效。

屏東縣護豆專案2.0 擴至7處

屏東縣綠鬣蜥問題嚴重，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉住家日前也遭侵入，且因應紅豆進入栽種期，議員喊話「須趁苗長出前趕快先抓一波」，對此，縣府表示，目前至十一月十七日止進行「護豆專案二點○」，今年從四處擴大至七處，盼降低農損。

承載師生心血 台東地景「消逝的船」不拆了

台東海濱公園公共藝術作品「消逝的船與地景」原預計下月拆除，引發地方不捨。國民黨縣長參選人吳秀華覺得有保存必要，搶先宣布協調各單位尋求原地保存。民進黨縣長參選人陳瑩隨即回應，她已邀經濟部水利署及校方討論，達成原址保存共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。