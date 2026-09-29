淡水藝術嘉年華週未登場 38支隊伍繽紛踩街

一年一度的淡水藝文大盛事「淡水環境藝術節」踩街活動，即將在10月3日星期六熱鬧登場。今年嘉年華的踩街活動以「橋好幸福」為活動主題，共有38支隊伍共襄盛舉，淡水區公所特別邀請藝術家成立「滬哈藝術工作坊」，召集地方學校、社區社團參與一系列課程，協助各團體製作充滿創意的踩街道具。

踩街活動將於當天下午兩點進行暖場，三點正式出發，隊伍會從金色水岸一路遊行至觀潮廣場，沿途充滿精彩表演與濃厚的嘉年華氣氛。為了迎接這場盛會，此次活動的藝術總監薛宇凡表示，他主要負責帶領其中的七支隊伍，並透過一連串的討論與溝通，協助各社團將獨特的服裝與道具構想具體展現出來。

今年的服裝道具設計緊扣「多巴胺」色彩主題，期望透過色彩斑斕的視覺效果，展現出滿滿的活力與朝氣，讓整場嘉年華活動熱鬧非凡。在參與踩街行列的在地團體中，新北市淡水區婦女會也展現了極大的熱情。該會參與踩街活動已長達近十年的時間，今年特別以「幸福向前衝」為主題，服裝同樣採用紅、黃、藍等亮眼的多巴胺撞色設計。在藝術總監老師的協助下，這群年齡介於七十至八十歲的幹部成員們不僅擁有專屬的舞蹈與造型，每週更固定聚會練習，展現出不輸年輕人的青春與強大生命力。

主辦單位邀請大家把握週末假期，一起來到淡水穿上幸福色、穿梭商圈拿好禮、看踩街拍美照。民眾不僅能欣賞繽紛熱鬧的表演與創意裝扮，更能一次玩透淡水，把滿滿的幸福通通帶回家。