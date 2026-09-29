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新北板橋2路口試辦智慧有聲號誌 更清晰、不刺耳

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局，近日在板橋縣民大道及文化路試辦新版智慧有聲號誌及行穿線照明設備，透過聲音及照明，提升路口辨識度與通行安全。圖／新北市交通局提供
新北市交通局，近日在板橋縣民大道及文化路試辦新版智慧有聲號誌及行穿線照明設備，透過聲音及照明，提升路口辨識度與通行安全。圖／新北市交通局提供

視障民眾及行人路口安全受重視，新北市交通局，近日在板橋縣民大道及文化路試辦新版智慧有聲號誌及行穿線照明設備，透過聲音及照明，大幅提升路口辨識度與通行安全。

交通局表示，過去有聲號誌容易受路口噪音影響，視障朋友尋找設備及辨識聲音較為不易。此次引進的新版智慧有聲號誌具備環境噪音控制功能，可自動調節喇叭輸出音量，確保在各類環境噪音下都能提供清晰且不刺耳的指示。

此外，搭配設備上的觸覺方向箭頭與浮雕符號，讓視障朋友可透過聲音及觸覺，精確掌握行人號誌狀態與穿越馬路的方向。

在視覺與附加功能方面，新版設備配備了水平可視角度高達270度的LED光環，大幅增強了遠距離的可視性與等候指示。

且設備提供選配非接觸式穿越請求按鈕，行人只需將手放在感應器前方即可發出過路請求，不僅便利更兼顧公共衛生。

針對部分路口夜間照明不足的情形，交通局增設了行穿線照明設備，搭配行人號誌綠燈時增加照明，有效提升行人穿越道的辨識度，讓駕駛人能更早察覺行人。

目前交通局已於縣民大道與新府路口及文化路1段與285巷設置新版有聲號誌，並在285巷口增設照明警示燈，強化該路口的行穿線照明，全面提升夜間行人的通行安全。

交通局表示，後續將持續蒐集試辦成效，依據各路口環境及通行需求，審慎評估擴大設置新版有聲號誌及行穿線照明，致力為全體市民打造更友善、安全的通行環境。

新北

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