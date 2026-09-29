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義民爺文化祭雙十連假登場 千人挑擔奉飯「義起挺新北」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今年新北市客家義民爺文化祭10月10日至12日一連三天在市民廣場登場，千人挑擔奉飯、祭祀大典到客家音樂展演，結合青創市集、親子體驗等活動，兼顧不同世代的需求。圖／新北市客家局提供
今年新北市客家義民爺文化祭10月10日至12日一連三天在市民廣場登場，千人挑擔奉飯、祭祀大典到客家音樂展演，結合青創市集、親子體驗等活動，兼顧不同世代的需求。圖／新北市客家局提供

今年新北市客家義民爺文化祭10月10日至12日一連三天在市民廣場登場，今年以「義起挺新北」為主題，從迎神、安座、千人挑擔奉飯、祭祀大典到客家音樂展演，結合青創市集、親子體驗等，邀全國民眾國慶連假到新北感受客家文化魅力。

10月10日由值年爐主率隊前往新竹新埔褒忠義民廟恭迎義民爺聖駕，展開遶境祈福，舉行安座大典及三獻吉禮，揭開文化祭序幕。中午起客家金曲獎歌手羅文裕、客語樂團吉那罐子接力開唱，另有客家大戲及客屬社團展演，讓莊嚴祭典與音樂藝術在城市交會。

新北市客家局長劉冠吟說，義民精神所代表的「義」，代表守護、承擔，也是同行力量。今年保存傳統祭儀核心同時，透過設計、音樂與青年創意，讓不同世代親近客家文化，並產生新連結，義民精神在城市中傳承前行。邀請新北客家青年智庫團後生擔任主持，青年視角詮釋客家文化，展現青年參與公共文化事務能量。

10月11日最受矚目重頭戲「挑擔奉飯創意踩街」，號召3000至4000名客屬社團與鄉親，自板橋第二運動場出發，沿約1.1公里路線前進市民廣場，傳統挑擔結合創意踩街，重現客家先民奉飯慰勞義民軍感恩、分享與團結精神。首度邀集市府跨局吉祥物同樂，包括經濟發展局「龍好」、觀光旅遊局「新北小客」、民政局「平安虎」、石碇區「淡碇鱷」、客家事務局「發桐醬」、社會局「性平CEO」及交通局「馬路寶」等，增添民眾趣味互動。

義民爺祭祀大典上，向義民爺表達崇敬與追思，客家龐克樂團「粹垢TRAEGO」獻藝，演唱新北客家年度主題曲「毋係一儕人」，搭配大專院校走秀及多組藝文團體接力演出，展現客家文化跨世代、多元發展樣貌。

10月10日至11日，市民廣場將化身為親子文化樂園。「青創好時光市集」集結30組青年文創與美食攤位，擺設旋轉木馬、親子互動與闖關體驗，讓市民輕鬆親近客家文化。「親子絹印發桐醬DIY」讓大人小孩共創客家圖騰、印製帆布袋帶回家紀念。環保永續「垃圾變金豬」創意神豬徵件，鼓勵民眾以回收素材結合桐花意象創作，獲選作品可得6000元獎金。

文化祭兼具生活教育與文化傳承意義，現場趣味遊戲倡導性別平等議題從家庭開始，傳遞性別平等、家務不分性別、家庭共同分擔的理念。義民精神象徵「尋找黑令旗」互動闖關，完成指定任務即可參加抽獎，有機會獲得MacBook筆電、Nintendo Switch、掃地機器人等萬元好禮。10月12日上午舉行圓滿謝座，恭送義民爺返回新竹新埔枋寮義民廟，為三天文化祭畫下句點。

客家龐克樂團「粹垢TRAEGO」獻唱新北客家年度主題曲「毋係一儕人」，唱出不一樣的客風格。圖／新北市客家局提供
客家龐克樂團「粹垢TRAEGO」獻唱新北客家年度主題曲「毋係一儕人」，唱出不一樣的客風格。圖／新北市客家局提供

客家金曲獎歌手羅文裕為新北市客家義民爺文化祭開幕演唱。圖／新北市客家局提供
客家金曲獎歌手羅文裕為新北市客家義民爺文化祭開幕演唱。圖／新北市客家局提供

115年新北市客家義民爺文化祭10月10日至12日一連三天，在新北市民廣場盛大登場，邀請市民「義起挺新北」圖為活動設計T恤。圖／新北市客家局提供
115年新北市客家義民爺文化祭10月10日至12日一連三天，在新北市民廣場盛大登場，邀請市民「義起挺新北」圖為活動設計T恤。圖／新北市客家局提供

新北市客家局長劉冠吟展現創意，邀集新北市府跨局人氣吉祥物踩街，增添民眾趣味互動。圖／新北市客家局提供
新北市客家局長劉冠吟展現創意，邀集新北市府跨局人氣吉祥物踩街，增添民眾趣味互動。圖／新北市客家局提供

新北市市民廣場將化身親子文化樂園，青創市集、旋轉木馬、親子DIY一次滿足。圖／新北市客家局提供
新北市市民廣場將化身親子文化樂園，青創市集、旋轉木馬、親子DIY一次滿足。圖／新北市客家局提供

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