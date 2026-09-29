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2026新北紀錄片獎影展10月17日登場 25部國內外紀實作品免費看

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2026新北市紀錄片獎影展於10月17日至11月6日盛大登場，本屆影展以「來自世界的迴響」為主題。圖／新北新聞局提供
2026新北市紀錄片獎影展於10月17日至11月6日盛大登場，本屆影展以「來自世界的迴響」為主題。圖／新北新聞局提供

2026新北紀錄片影展於10月17日至11月6日盛大登場，本屆影展以「來自世界的迴響」為主題，規劃4大單元，集結13部2026新北市紀錄片獎優選作品首映，以及12部國際紀實長片。新北市新聞局表示，從即日開放線上索票邀請影迷免費入場，一同感受紀錄片傳遞無所不在的感動。

新聞局長李利貞表示，新北市紀錄片獎長年深耕台灣紀實影像，持續給予創作者實質的資金與製作支持。今年影展開幕片特別選映拍攝新北三峽拳擊隊的「遠離祖靈的孩子」，該片曾獲得2022年新北市紀錄片獎的優選作品，現延伸成長片並躍上院線大銀幕，展現新北市紀錄片獎持續扶植優選作品發展，並協助走向更大的舞臺。

本屆影展規畫「何處為家」、「走過時代」、「生之所向」及「2026新北市紀錄片獎優選首映」4大單元，共安排18場主題放映與12場映後座談。閉幕片選映榮獲金馬獎最佳紀錄片及最佳剪輯獎的「隱蹟之書：重寫自我」；此外，影展也推出結合人氣IP「柴語錄」的特映場次，聯名放映日本紀錄片「戰火下的毛孩」，現場將可與柴語錄玩偶進行互動拍照，為本次紀錄片影展增添更多趣味與交流體驗。

除了精采的開、閉幕片與主題單元，本屆影展國際選片更是強片雲集，包括榮獲2024柏林影展金熊獎的「達荷美：祖靈回家」、威尼斯影展競賽片「占星轉運站」，以及備受樂迷期待的「坂本龍一・永恆的迴響」、「布勒合唱團：直到盡頭」等作品；國片則選映梁皆得導演票房力作「飛吧！熊鷹」及金馬導演沈可尚「我在荒野做了一場夢」，從不同視角映照土地、人與時代之間的連結，展現在地與全球深刻連結的文化影響力。

新聞局表示，影展全場次皆採線上免費索票、額滿為止，現場另推出觀影集點活動，累積滿6點即可參加抽獎。放映場館包含板橋府中15紀錄片放映院、新莊國家電影及視聽文化中心、板橋威秀影城、樹林秀泰影城及新店威秀影城，歡迎影迷朋友把握機會走進影廳，感受25部作品帶來的多元視角與時代迴響。

影展 紀錄片 新北

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