新北國慶升旗首度移師第二行政中心 限量發隨行杯

115年新北國慶升旗典禮首度移師新北第二行政中心舉行，將在10月10日上午8時登場，除邀請富邦啦啦隊等團體接力演出，現場也將限量發放500份紀念隨行杯，邀民眾一同歡度國慶。

新北市第二行政中心位於三重區捷運先嗇宮站旁，新北市民政局長林耀長表示，今年國慶主視覺融合三鶯線、淡江大橋與三重第二行政中心，象徵市政重大建設一棒接一棒，並以國旗紅、藍、白交織線條展現守護力量，三色環扣彰顯第二行政中心匯聚消防、警察、交通與衛生守護市民安全的定位，同心築起城市防護網。

民政局指出，國歌演奏與領唱將由新北市交響樂團與三重碧華國小攜手演出，升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。典禮當天也有黎明技術學院表演藝術系、Fubon Angels（富邦啦啦隊）、樂團等精彩表演，展現新北多元藝文與城市活力。

民政局說，當天還有早晨市集餐車，自上午8時至11時提供多元餐飲選擇，現場也會免費發放限量500份國慶紀念隨行杯，邀民眾一同留下美好紀念。

為營造國慶氛圍，10月市府大樓周邊8條道路、境內及聯外共13座橋梁將掛上逾1400面國旗，市府1樓大廳也將懸掛數面巨幅國旗。此外，民政局「新北民政保平安」粉絲專頁也推出國慶線上活動，即日起至10月9日，分享指定活動貼文並完成任務，即有機會抽中1200元電子禮券。