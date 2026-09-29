三重聯醫第三醫療大樓都計過關 最快2034年完工

新北市立聯合醫院三重院區將再擴充醫療量能，市府規畫在三重區衛生所原址興建第三醫療大樓，配合辦理都市計畫變更，提高容積率及建蔽率。新北市都委會已於9月18日審議通過，後續將由衛生局、新工處辦理工程發包，最快2034年完工。

基地位於中山藝術公園旁，面積約1.73公頃，現有門診大樓、復健大樓、急重症大樓及三重區衛生所。配合衛生所搬遷至三重行政大樓，原址將改建第三醫療大樓，強化三重、蘆洲地區醫療量能及急重症服務。

城鄉局表示，因應醫療服務需求，這次都市計畫變更將容積率提高至400%、建蔽率提高至65%，並增列建築退縮相關規定，希望串聯中山藝術公園及捷運菜寮站3號出口的人行動線與開放空間，改善周邊步行環境。

變更後，三重院區將新增約2萬6000平方公尺容積樓地板面積。未來第三醫療大樓規畫癌症治療、早期療育、健檢中心及透析中心等功能，並增設手術室、外科加護病房及第二門診區。

市府表示，第三醫療大樓完工後，可進一步擴充院區醫療資源與服務量能，提升三蘆地區醫療水準，也讓更多醫療服務能在地完成。

基地現況示意圖。圖／新北市城鄉局提供

變更範圍示意圖。圖／新北市城鄉局提供