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金華國中校長致歉稱「與教育局說法一致」 簡舒培批市府：周子瑜翻版

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
金華國中校長黃啟清在公開信後，今天再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。圖／校方提供
金華國中校長黃啟清在公開信後，今天再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。圖／校方提供

北市營養午餐食安疑雲持續延燒，日前北市議員簡舒培爆料金華過中學生食用午餐小卷後身體不適、食物中毒，遭教育局嗆「翻車」稱不實指控。不過金華國中校長昨兩度回應，除向學生及家長致歉外，也強調沒有食物中毒盼各界回到事實。簡今受訪痛批，校長是有權力、有責任，第一個道歉的人，卻被迫拍影片說自己跟教育局立場一致，「有需要這麼冷血嗎？」質問市長蔣萬安、教育局長湯志民事發至今有關心過孩子的健康情況嗎？呼籲蔣盡本分拿出毒油精神的10分之1來守護孩子，在學校也能吃的安全。

金華國中校長黃啟清昨發出一篇公開信，向身體不適、對用餐感到不安或受到事件影響的同學們，表達關心與歉意，引發輿論，晚間又再度出面說明表示，沒有所謂「集體食物中毒」，也沒有所謂「教育局要求學校被動處理」，學校跟教育局的說法從頭到尾都是一致的。希望大家回到事實。

簡舒培表示，相信校長在這連假應該非常折磨，家長們其實不是蔣萬安、沈伯洋陣營怎麼罵、簡舒培有沒有翻車？家長們關心的是自己的孩子怎麼在學校吃到拉肚子？學校為什麼沒有回應這件事情？教育局除了罵敵對陣營的議員、候選人之外，教育局的講法到底是什麼？這才是家長最擔心的。

簡舒培說，校長是整件事情中，有權力、有責任的人，第一個站出來向吃壞肚子的孩子道歉，但輿情發燒後就像過去的周子瑜一樣，拍了影片出來聲明自己跟教育局是一致的，選舉很重要，但食安、孩子的身體更重要，有需要讓已經跟學生道歉的校長，再拍一部影片只為了幫蔣萬安嗎，「有需要這麼冷血嗎？」

簡舒培 國中 北市 食安 蔣萬安 教育局

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