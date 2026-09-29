禁止臨停！北市公車停靠區增10處科技執法 10月起測試、明年初開罰

台北市交通局近年體檢公車路網，其中，公車停靠站周邊道路環境改善部分，今年將與交通警察大隊增設10處科技執法。交大表示，設備將於10月1日進行測試，並於2027年1月1日啟用取締違規，宣導期間將以掛號寄給予違規民眾提醒。

交通局表示，根據調查與實測，公車停靠區域包含行道樹、高低差等，是長輩容易摔傷或不容易上下車，因此盤點硬體上的改善。另外，公車停靠區周邊禁止臨停的科技執法，去年增設5處，今年將再增設10處，同時也會先以教育方式，提醒汽機車駕駛要注意。

交通警察大隊表示，配合公共運輸處規畫，避免車輛違停影響「公車進出站」、「乘客上下車」及「用路人通行」，選定台北市10處公車站區，包含忠義新城（往東）、社子市場（往北）、社正路（往東）、明湖國小（公共電視台）（往西）、捷運葫洲站（康寧大學）（往東）、成功路三段（往北）、圓環（重慶）（往北）、聚盛里（往北）、世貿中心（基隆路）（往南）、南港（往西），建置科技執法設備。

交大表示，設備於2026年10月1日進行測試到12月31日，於2027年1月1日正式啟用取締違規，取締項目為「違規停車」，於測試宣導期間的3個月內，將以掛號寄予違規民眾「違反道路交通管理事件宣導通知單」（免裁罰），告知於測試期間有違規情形，並於該通知單內註明違規地點的科技執法設備將於何時正式啟用，提醒民眾務必遵守交通規則。