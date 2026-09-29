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新北雙十升旗移師第二行政中心 500份國慶杯、啦啦隊接力登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
舞台活動也安排黎明技術學院表演藝術系、Fubon Angels、台語歌曲、樂團及街頭表演等接力登場。圖／新北市民政局提供
舞台活動也安排黎明技術學院表演藝術系、Fubon Angels、台語歌曲、樂團及街頭表演等接力登場。圖／新北市民政局提供

新北市政府今年雙十國慶升旗典禮，將於10月10日上午8時在新北市第二行政中心舉行，今年首度結合新場域特色規畫活動，除升旗儀式外，也安排交響樂、學校合唱、啦啦隊、街頭表演及早晨市集，現場另準備限量500份國慶紀念隨行杯。

新北市民政局長林耀長表示，今年國慶主視覺融入三鶯線、淡江大橋及三重第二行政中心等元素，象徵新北重大建設持續推進；紅、藍、白三色交織，則呼應第二行政中心匯聚消防、警察、交通及衛生等單位，呈現城市守護意象。

典禮當天國歌將由新北市交響樂團與三重碧華國小共同演奏、領唱，升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。

舞台活動也安排黎明技術學院表演藝術系、Fubon Angels、台語歌曲、樂團及街頭表演等接力登場，從青春表演到經典音樂，讓不同年齡層市民都能參與。

活動現場另規畫早晨市集餐車，上午8時至11時提供餐飲服務，市府並準備限量500份國慶紀念隨行杯，供到場民眾留念。

為營造國慶氛圍，新北市府10月也將在市府大樓周邊8條道路，以及境內、聯外共13座橋梁懸掛約1400多面國旗，市府1樓大廳也會掛上巨幅國旗。各區公所、機關學校也將陸續插掛國旗，全市合計約5000多面。

民政局「新北民政保平安」粉絲專頁另推出線上活動，即日起至10月9日，完成指定任務即可參加1200元電子禮券抽獎，國慶當日直播也會加碼送出好禮。

新北市政府今年雙十國慶升旗典禮，將於10月10日上午8時在新北市第二行政中心舉行。圖／新北市民政局提供
新北市政府今年雙十國慶升旗典禮，將於10月10日上午8時在新北市第二行政中心舉行。圖／新北市民政局提供

典禮當天國歌將由新北市交響樂團與三重碧華國小共同演奏、領唱，升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。圖／新北市民政局提供
典禮當天國歌將由新北市交響樂團與三重碧華國小共同演奏、領唱，升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。圖／新北市民政局提供

舞台活動也安排黎明技術學院表演藝術系、Fubon Angels、台語歌曲、樂團及街頭表演等接力登場。圖／新北市民政局提供
舞台活動也安排黎明技術學院表演藝術系、Fubon Angels、台語歌曲、樂團及街頭表演等接力登場。圖／新北市民政局提供

典禮當天國歌將由新北市交響樂團與三重碧華國小共同演奏、領唱，升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。圖／新北市民政局提供
典禮當天國歌將由新北市交響樂團與三重碧華國小共同演奏、領唱，升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。圖／新北市民政局提供

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