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東北角驚見「川普岩」 網友戲稱：讓瑞芳再次偉大
日前網友在新北市瑞芳台二線濱海公路旁發現一處天然巨岩，因長年受到風化、海浪侵蝕，從特定角度觀看，輪廓神似美國總統川普，引發熱烈討論，網友甚至直接在Google地圖標註「瑞芳川普岩」，戲稱「讓瑞芳再次偉大」。
這處奇岩位從特定側面角度望去，高挺鼻樑、下巴及頭部輪廓，加上頂端特殊線條，與川普側臉及招牌髮型產生高度聯想。
該石原沒正式名稱，現已被熱心網友命名為「瑞芳川普岩」地標，來網友已經實際造訪，貼出現場照片，寫下「兩個小時前到此一遊」
有人開玩笑說「5星好評能換10%關稅嗎？」、「川普要來認親一下吧」，甚至有人表示「可以為了這顆石頭安排一趟國旅」，讓這塊奇岩瞬間成為網路打卡新話題。
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