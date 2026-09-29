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讓瑞芳再次偉大！東北角「川普岩」爆紅 網朝聖：5星好評可降關稅嗎？

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東北角驚見「川普岩」 網友戲稱：讓瑞芳再次偉大

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
網友在瑞芳台二線濱海公路旁發現一處天然巨岩，因長年受到風化、海浪侵蝕，從特定角度觀看，輪廓神似美國總統川普。圖／翻攝Google地圖
網友在瑞芳台二線濱海公路旁發現一處天然巨岩，因長年受到風化、海浪侵蝕，從特定角度觀看，輪廓神似美國總統川普。圖／翻攝Google地圖

日前網友在新北瑞芳台二線濱海公路旁發現一處天然巨岩，因長年受到風化、海浪侵蝕，從特定角度觀看，輪廓神似美國總統川普，引發熱烈討論，網友甚至直接在Google地圖標註「瑞芳川普岩」，戲稱「讓瑞芳再次偉大」。

這處奇岩位從特定側面角度望去，高挺鼻樑、下巴及頭部輪廓，加上頂端特殊線條，與川普側臉及招牌髮型產生高度聯想。

該石原沒正式名稱，現已被熱心網友命名為「瑞芳川普岩」地標，來網友已經實際造訪，貼出現場照片，寫下「兩個小時前到此一遊」

有人開玩笑說「5星好評能換10%關稅嗎？」、「川普要來認親一下吧」，甚至有人表示「可以為了這顆石頭安排一趟國旅」，讓這塊奇岩瞬間成為網路打卡新話題。

瑞芳 川普 新北

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