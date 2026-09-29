雙北連線！10月起APP互通跨場館運動可累點 還能領百元抵用券

為打造運動生活圈，雙北市府將從10月起試辦結合各自運動App程式，民眾可依自己的生活動線選擇雙北25座公有運動場館運動。北市體育局表示，活動期間10月1日至10月23日期間，已註冊「U-Sport台北樂運動」市民會員，可以帳戶內100U幣兌換100元等值跨市運動票券，至新北場館運動，亦可獲得「樂集點5U」獎勵，盼能降低運動門檻，提升運動人口。

體育局表示，「U-Sport台北樂運動」及「我的新北市」兩大App串聯雙北25座公有運動場館，讓市民能依照自己的生活動線，就近選擇適合的運動場館，望透過數位工具與獎勵機制，降低市民參與運動的門檻、增加運動頻率，逐步養成規律運動習慣，並延伸到雙北共同生活圈，朝「行政有界、運動無界」的方向，提供市民更便利、多元的運動選擇。

體育局表示，已註冊「U-Sport台北樂運動」App並通過市民身分驗證的會員，若要前往新北市運動場館運動由於新北場館無法直接折抵U幣點數及運動抵用金，民眾需先於U-Sport App完成票券兌換後，再前往使用，可於活動期間10月1日至10月23日期間，以帳戶內100U幣兌換100元等值跨市運動票券，使用期限至10月31日止，可於雙北25座合作運動場館使用。

體育局說，民眾不分縣市戶籍皆可參與「我的新北市」App回饋活動。10月1日至10月31日期間，只要下載「我的新北市」App、開通新北幣錢包並完成實名制進階會員驗證，於雙北25座任一合作運動場館完成一次打卡任務，即可於App內領取100元雙北運動場館優惠券，使用期限至10月31日止。

體育局提醒，「我的新北市」App進階會員實名認證採人工審核，約需3至5個工作天，建議有意參與活動的市民朋友提前完成申請，以免錯過活動時間。