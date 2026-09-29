才喊台灣晶片要課關稅…川普「分身」現身瑞芳 網笑：5星能換10%嗎
新北市瑞芳東北角海岸近日意外冒出一處爆紅「新景點」。有網友發現，海邊一塊天然岩石從特定角度看過去，突出的上緣、鼻子到下巴的輪廓，竟神似美國總統川普側臉，更有人直接在Google地圖新增地標，取名為「瑞芳川普岩」。照片被分享到Threads後迅速引發熱議，不只網友瘋狂玩哏，甚至真的有人立刻衝到現場朝聖。
有網友近日在Threads分享Google地圖截圖，只見新北市瑞芳海岸一處地標被命名為「瑞芳川普岩」，讓原PO忍不住笑問「到底是誰標的地點啦」。從照片中可以看見，這塊岩石長年受到海浪侵蝕及自然風化，形成特殊外型。若從特定側面角度觀看，上方突出的岩層宛如川普招牌髮型，額頭、鼻子、嘴巴及下巴的線條也被不少網友認為相當神似。
更有趣的是，有人不只替岩石建立Google地標，還在地圖評論區上傳川普本人的側臉照，讓大家可以直接拿來「比對」。也有網友發揮創意，製作川普與「川普岩」的合成照，讓川普彷彿親自到現場與自己的「岩石分身」自拍。
照片曝光後，留言區瞬間變成大型玩哏現場。有網友笑喊「讓瑞芳再次偉大」、「Make瑞芳Great Again」、「瑞芳概念股誕生」、「沒有人比我更懂瑞芳」，也有人表示「好像比女王頭更吸引人了」、「川普要來認親一下吧」、「難怪川普沒來台灣，原來早就派影分身在東北角駐點了」。
近期關稅話題也被網友拿來惡搞，有人在Google地圖評論區開玩笑問「5星好評能換10%關稅嗎？」、「因為加關稅的關係，門票有點貴」，甚至有人笑稱「海浪也要繳關稅」，讓原本只是海岸邊的一塊岩石，瞬間多出滿滿時事哏。
美國共和黨本月9日在達拉斯召開一場特別的期中選舉大會，美國總統川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅，「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅」。
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