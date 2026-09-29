綠營猛攻北市營養午餐食安疑雲 業者工會籲：別把待查證變政治攻防

金華國中營養午餐日前遭議員爆料食物中毒，校長昨發公開信向此次身體不適、對用餐不安或影響學生表達關心與歉意，並強調沒有所謂食物中毒，盼各界回到事實。業者工會昨晚也發布聲明強調，會提醒業者滾動檢討菜單優化烹調方式，把問題查清、改善做好，也呼籲外界別把尚待查證的事件成為政治攻防。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，校園午餐使用水產及海鮮食材，業者應選用來源清楚、符合規範的供應商，並落實食材溯源、進貨驗收及相關檢驗管理，供應小卷等海鮮時，也應依作業程序做好食材清洗、充分加熱及配膳管理，確保餐點的衛生與品質。

陳明信說，對於學生用餐後身體不適的通報，本會主張應立即依規定處理，由衛生主管機關調查釐清原因，相關業者也須提供紀錄並全力配合。在調查結果出爐前，不宜僅憑片段資訊認定原因；若查出作業有需改善之處，業者就應負起責任，確實改進。

陳明信強調，本會也將提醒會員業者檢討海鮮類菜單，留意食材特性、口感及學生接受度，持續優化烹調方式，並聽取學校與家長的意見，校園食安應回歸專業與事實。家長的疑慮必須被正視，第一線供餐同仁的努力也應受到公平對待。懇請各界避免讓尚待查證的事件成為政治攻防；把問題查清楚、把需要改善的地方做好，才是對孩子最負責任的做法。