保護老樹 民團籲強化審議效率

民團肯定新北市府擴大樹木保護範疇，也反映現行樹保委員會審議效率有待改善空間，台灣樹人會秘書長潘翰疆以新店青潭國小六棵樹齡逾六十年的老麵包樹為例，提報列入珍貴樹木後，歷經近二年才排入樹保委員會審議，經過陳抗才成功保下，應同步強化審議效率。

潘翰疆表示，過去樹木保護團體曾以「群體樹木」概念提出申請，包括台北華光社區百餘棵樹木、天母白屋美軍眷舍樹群、松菸文創旁樹群等案例，近年則有金華國中約十五、十六棵老椰子樹提出群體保護倡議。

潘認為，新北此次將群體樹林、綠籬及蔓藤明確納入條例，是樹木保護制度向前走的一步，法制更完備，實際執行也要跟上，他舉新店青潭國小護樹案為例，當時樹團與居民為爭取老樹保留，整理航照圖、文史資料，在社區尋找耆老，完成六、七份耆老記憶訪談資料作為樹齡及歷史價值佐證，從提出申請到最後獲樹委會通過受保，歷時約二年。

潘指出，青潭國小案例最後能成功保樹，是透過養工處保留老樹、擴大樹穴並串聯成綠帶，兼顧人行道寬度及機車停車空間，找到兼顧樹木、通行及停車的三贏方案。建議新北應增加公民參與，北市修法後採六十天預告，相較下新北第一次預告僅二十天真的太短，民間團體來不及充分了解條文、整理意見。

自治條例送新北議會審議後，台灣樹人會將與護樹友善議員溝通，提出民間版本條文，納入配套修法討論，讓制度更完整。