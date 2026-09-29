擴大樹木保護 新北擬納群體樹林

一片樹林、一排綠籬，攀附而生藤蔓，都可能承載地方記憶與生態價值。市府擬修正「新北市樹木保護自治條例」，將珍貴樹木認定範圍擴增至具有地方特色、歷史意義或學術研究價值的「群體樹林、綠籬及蔓藤」，樹木保護從單株大樹進一步擴大至具有保存價值的植栽群。新店區中華路著名楓香大道即符合群體樹林規定。

新北市樹木保護自治條例二○一三年公布施行，依現行規定，珍貴樹木需要符合離地一點三公尺處樹幹直徑達九十公分以上、樹齡五十年以上，或具有地方特色、歷史性及學術研究價值的樹木任一條件，經市府核定公告後列管。

新北市景觀處指出，此次修正增加群體樹林、綠籬及蔓藤，考量因群體景觀、地方特色、歷史脈絡或研究價值而具有保存必要，透過修法擴大保護及列管範圍。依現行規定，珍貴樹木不得任意遷植、砍伐或從事妨礙生長行為，確有必要者須檢附計畫報請主管機關核准；經核准遷植的樹木，公所應持續追蹤生長情形並報請備查。

新店區中華路楓香符合群體樹林條件，景觀處表示，未來若有其他具特色或保存價值的植栽群，可依修法後的規定評估及認定。新店中華路楓香大道有悠久歷史，該批楓香是民國六十年法務部調查局準備遷入時栽植，逐漸形成林蔭大道規模，成為在地重要綠色景觀。新店中華里里長邱湘羚說，居民對楓香林有深厚情感，楓香生長速度快，樹木長高後與人行道及周邊住家距離近，公所每兩年修樹一次，建議改為每年評估樹木生長及修剪需求，颱風季前加強檢視，兼顧樹木生長與居住安全下，善待具地方特色的楓香大道。

鄰近的北市已將地方性文史價值的樹木納入「樹木保護自治條例」，其中第二條第四款為「珍稀或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性的樹木，包括群體樹林、綠籬、蔓藤等。」文化局舉例，編號第4611、4612為穗花棋盤腳，位在北投區洲美里五分港溪，樹胸圍僅一點二五公尺、一點四九公尺，具文史特性，獲認定為受保護樹木。