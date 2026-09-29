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擴大樹木保護 新北擬納群體樹林

聯合報／ 記者葉德正邱書昱／連線報導
新北市新店區中華路楓香大道符合群體樹林規定。記者葉德正／攝影
新北市新店區中華路楓香大道符合群體樹林規定。記者葉德正／攝影

一片樹林、一排綠籬，攀附而生藤蔓，都可能承載地方記憶與生態價值。市府擬修正「新北樹木保護自治條例」，將珍貴樹木認定範圍擴增至具有地方特色、歷史意義或學術研究價值的「群體樹林、綠籬及蔓藤」，樹木保護從單株大樹進一步擴大至具有保存價值的植栽群。新店區中華路著名楓香大道即符合群體樹林規定。

新北市樹木保護自治條例二○一三年公布施行，依現行規定，珍貴樹木需要符合離地一點三公尺處樹幹直徑達九十公分以上、樹齡五十年以上，或具有地方特色、歷史性及學術研究價值的樹木任一條件，經市府核定公告後列管。

新北市景觀處指出，此次修正增加群體樹林、綠籬及蔓藤，考量因群體景觀、地方特色、歷史脈絡或研究價值而具有保存必要，透過修法擴大保護及列管範圍。依現行規定，珍貴樹木不得任意遷植、砍伐或從事妨礙生長行為，確有必要者須檢附計畫報請主管機關核准；經核准遷植的樹木，公所應持續追蹤生長情形並報請備查。

新店區中華路楓香符合群體樹林條件，景觀處表示，未來若有其他具特色或保存價值的植栽群，可依修法後的規定評估及認定。新店中華路楓香大道有悠久歷史，該批楓香是民國六十年法務部調查局準備遷入時栽植，逐漸形成林蔭大道規模，成為在地重要綠色景觀。新店中華里里長邱湘羚說，居民對楓香林有深厚情感，楓香生長速度快，樹木長高後與人行道及周邊住家距離近，公所每兩年修樹一次，建議改為每年評估樹木生長及修剪需求，颱風季前加強檢視，兼顧樹木生長與居住安全下，善待具地方特色的楓香大道。

鄰近的北市已將地方性文史價值的樹木納入「樹木保護自治條例」，其中第二條第四款為「珍稀或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性的樹木，包括群體樹林、綠籬、蔓藤等。」文化局舉例，編號第4611、4612為穗花棋盤腳，位在北投區洲美里五分港溪，樹胸圍僅一點二五公尺、一點四九公尺，具文史特性，獲認定為受保護樹木。

新北 樹木 生態

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保護老樹 民團籲強化審議效率

民團肯定新北市府擴大樹木保護範疇，也反映現行樹保委員會審議效率有待改善空間，台灣樹人會秘書長潘翰疆以新店青潭國小六棵樹齡逾六十年的老麵包樹為例，提報列入珍貴樹木後，歷經近二年才排入樹保委員會審議，經過陳抗才成功保下，應同步強化審議效率。

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