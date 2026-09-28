淡水藝術嘉年華本周六登場 集滿3張兌換券可換限量淡水四喜特色糕餅

2026淡水藝術嘉年華將於10月3日登場，共集結37支隊伍近千人，當天下午3時自金色水岸廣場出發，沿中正路老街踩街至觀潮廣場。多個特色團隊以鼓樂、舞蹈、特技與創意造型輪番展演，還可兌換限量200份的淡水四喜，邀請市民走進老街橋見幸福。

淡水區公所表示，淡水藝術嘉年華自2009年辦理至今，今年以「老街新色彩、新橋新氣象」為主軸，運用海洋藍、蜜桃粉及水筆仔綠等多巴胺撞色，串聯淡水河海、夕照與自然生態，展現淡水繽紛活力。民眾穿著藍色、粉紅色或綠色「幸福色」上衣，還可於下午2時至2時50分領取限量多功能束口後背袋，數量有限、送完為止。

今年踩街陣容多元，新北騎警隊將以4匹駿馬領銜，另有Batuca Taipei台北森巴鼓隊、Ori Tahiti i Taiwan大溪地舞工作室、曼加非洲戰鼓團、競技啦啦隊MONSTER及灣島變裝皇后等特色團隊，結合在地社區、學校及藝文團體，以鼓樂、舞蹈、特技與創意造型輪番展演。

淡水區公所表示，活動串聯淡水商圈推出驚喜好康及限量200組的淡水四喜，集結新建成、三協成、双元成及滬尾餅舖4家特色糕餅，民眾於指定合作店家消費滿100元可獲1張兌換券，集滿3張即可兌換1組淡水四喜，每人限兌換1組；兌換時間及地點為下午4時至5時中正路201號，送完為止。

此外橋好幸福．鏡見淡水攝影比賽徵件至10月7日；10月4日至31日再由新北幣商圈行銷活動接棒。邀請市民相約淡水，穿幸福色、拿幸福袋、看特色表演，一起走進老街橋見幸福。