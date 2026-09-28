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新北2處河濱荷花盛開 山佳8350平方公尺花海！可賞至10月
新北河濱賞荷正是時候。樹林山佳河濱公園及三重新北大都會公園荷花目前進入盛開期，其中山佳荷花池面積約8350平方公尺，花期預計持續至10月。新北市高灘處表示，清晨光線柔和、氣候較舒適，也是賞花及攝影的最佳時段。
高灘處長黃裕斌表示，山佳河濱公園荷花池是大漢溪沿岸重要水域景觀之一，目前翠綠荷葉間陸續開出粉嫩荷花，搭配河濱綠地及水面倒影，適合民眾散步、親子出遊或攝影賞花。
另一處賞荷地點則位於三重新北大都會公園，荷花園區結合大片綠地及親水休憩空間，民眾賞花後，也可利用周邊自行車道及休憩設施安排騎乘、散步等活動。
高灘處指出，兩處荷花景點各有特色，近期清晨至上午氣候相對舒適，其中山佳河濱公園荷花預計可一路觀賞至10月，民眾可把握花期前往。
交通方面，前往山佳荷花池的民眾，開車可導航「柑園河濱公園停車場」，進入河濱後沿自行車道往樹林方向約200公尺即可抵達；搭台鐵則可於山佳站下車，沿佳園路一段往河濱方向，經柑園陸橋進入河濱公園。新北大都會公園荷花園區則可導航「疏洪荷花園區」，也可搭乘捷運、公車至鄰近站點後步行前往。
高灘處提醒，賞花期間應沿既有步道及休憩空間活動，勿進入荷花池、採摘花卉或破壞植栽，拍照時也不要為追求特殊角度進入管制或危險區域，以免發生意外。
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