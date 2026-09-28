國慶憲兵夜間教育訓練 總統府周邊9月29日起交管

國慶大會活動將至，台北市警察局中正第一分局今天表示，為因應憲兵快速反應連夜間教育訓練等相關作業，總統府和凱道周邊自9月29日起將實施交通管制。

中正一分局上午發布新聞稿表示，為配合10月10日國慶大會活動，9月29日至10月1日夜間將於總統府周邊路段，實施第2、3次夜間標線作業及憲兵快速反應連夜間教育訓練，為維護相關活動交通秩序與安全，已規劃交通疏導管制措施。

首先，9月29日（周二）深夜11時至9月30日（周三）凌晨4時、10月1日（周四）深夜11時至10月2日（周五）凌晨4時，將辦理國慶大會第2、3次夜間標線作業，活動範圍為「忠孝西路（含南側2線車道）、襄陽路（不含）以南，懷寧街（不含）、公園路（不含）以西，愛國西路（含）以北、博愛路（含東側2線車道）以東」的區域。

中正一分局說，相關管制路段包括凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線；貴陽街【博愛路（含東側）至公園路（均不含）】東、西雙向全線；寶慶路【博愛路（含東側）至懷寧街（含）】東、西雙向全線；衡陽路【懷寧街（含）至博愛路（含東側）】東往西方向全線。

以及，襄陽路【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線，另館前襄陽擴大管制往西；武昌街【懷寧街（不含）至博愛路（含東側）】東往西方向全線；漢口街【博愛路（含東側）至懷寧街（不含）】西往東方向全線；開封街【懷寧街（不含）至博愛路（含東側）】東往西方向全線；忠孝西路【博愛路（含東側）至懷寧街（不含）】西往東方向南側2線車道。

還有，重慶南路【忠孝西路（含南側2線車道）至愛國西路（含）】南、北雙向全線；懷寧街【襄陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線；愛國西路【公園路（不含）至博愛路（含東側）】東、西雙向全線（彈性管制）；博愛路【愛國西路（含）至忠孝西路（含南側2線車道）】東側2線車道（彈性管制）。

其次，10月1日（周四）凌晨0時至清晨5時，配合憲兵快速反應連辦理夜間教育訓練，管制路段包括凱道【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線；懷寧街與寶慶路口、懷寧街與衡陽路口擴大管制北往南方向；重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向全線，另重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

中正一分局呼籲，民眾可提前於中華路、中山南路、公園路改道行駛忠孝西路、愛國西路、南海路、和平西路等路段；另，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛，民眾可上官網查詢公車改道路線。