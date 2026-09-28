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新北樹保條例修法 群體樹林、綠籬、藤蔓也可納珍貴樹木

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市新店區中華路楓香大道是地方重要特色行道樹。記者葉德正／攝影
新北市新店區中華路楓香大道是地方重要特色行道樹。記者葉德正／攝影

一片樹林、一排綠籬，攀附而生藤蔓，都可能承載地方記憶與生態價值。新北市府擬修正「新北市樹木保護自治條例」，將珍貴樹木認定範圍，擴增至具有地方特色、歷史意義或學術研究價值的「群體樹林、綠籬及蔓藤」，樹木保護從單株大樹進一步擴大至具有保存價值的植栽群。新店區中華路著名楓香大道即符合群體樹林規定。

新北市「樹木保護自治條例」2013年公布施行，依現行規定，珍貴樹木需要符合離地1.3公尺處樹幹直徑達90公分以上、樹齡50年以上，或具有地方特色、歷史性及學術研究價值的樹木任一條件，經市府核定公告後列管。

新北市綠美化景觀處指出，這次修正第3條進一步增加群體樹林、綠籬及蔓藤，主要考量可能因群體景觀、地方特色、歷史脈絡或研究價值而具有保存必要，透過修法擴大保護及列管範圍。

目前新北市有哪些地點可能符合新增的群體樹林條件？景觀處表示，現階段新店區中華路楓香符合群體樹林條件，未來若有其他具有特色或保存價值的植栽群，也可依修法後的規定評估及認定。

依現行規定，珍貴樹木不得任意遷植、砍伐或從事妨礙生長的行為，確有必要者須檢附計畫報請主管機關核准；經核准遷植的樹木，區公所應持續追蹤生長情形並報請備查。此外珍貴樹木所在土地範圍內，不得有妨礙樹木生長的使用行為，範圍外的土地使用也應採取對樹木生長影響最小的方式。

新店中華路楓香大道已有悠久歷史，這批楓香是在民國60年法務部調查局準備遷入當地時栽植，逐漸形成今日林蔭大道的規模，是在地重要的綠色景觀。

新店中華里里長邱湘羚表示，當地楓香大道有相當悠久歷史，沿線兩側形成林蔭大道，讓在地居民從小就有不同於其他地區的綠意景觀可以欣賞，具備代表地方特色的價值，居民也對這片楓香林也有深厚的情感。

她指出，楓香生長速度快，樹木長高後與人行道及周邊住家距離較近，颱風等強風天候可能造成樹枝碰撞住家等問題，因此除保護，也應兼顧日常維護；目前公所約每兩年進行一次修樹，建議未來能改為每年評估樹木生長及修剪需求，尤其在颱風季前加強檢視，在兼顧樹木生長與居民居住安全的情況下，讓這片具有地方特色的楓香大道能持續保存。

新北市新店區中華路楓香大道符合群體樹木規定。記者葉德正／攝影
新北市新店區中華路楓香大道符合群體樹木規定。記者葉德正／攝影

新北市新店區中華路楓香大道符合群體樹木規定。記者葉德正／攝影
新北市新店區中華路楓香大道符合群體樹木規定。記者葉德正／攝影

樹木 新北 修法

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