快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

台北孔廟古禮紀念孔子誕辰2576週年 沖繩久米崇聖會來台致謝

中央社／ 台北28日電

台北市孔廟管理委員會今天清晨6時在台北孔廟大成殿廣場舉辦祭孔大典，紀念孔子誕辰2576週年。半世紀前為重建沖繩至聖廟（孔廟）來台參訪的沖繩久米崇聖會與會並致贈感謝狀。

「台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2576週年釋奠典禮」今天在台北孔廟大成殿廣場舉行，由台北市副市長林奕華擔任正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官，孔廟捐地者後代辜弘毅、陳熾宇、大同區區長洪育懷等擔任分獻官，議員、市政顧問、優良教師及傑出市民等擔任陪祭官。

全程最引人關注的禮樂，台北市孔廟管理委員會說，由在地仕紳、明倫高中及麗山高中學生擔任禮生；重慶國中學生在樂長孫瑞金指導下擔任樂生；大龍國小佾生則在老師蔡富存帶領下，呈現八佾舞步的傳統禮樂之美；經各界長期籌備，完整呈現三獻古禮國家祭典。

台北市孔廟管理委員會說，回溯1973年，日本沖繩久米崇聖會曾為重建沖繩孔廟參訪台北孔廟，以了解祭孔儀典與祭祀文化，台北孔廟曾致贈牌位、爵杯、香爐、燭台等祭祀器物，助其延續孔廟祭祀文化；這段友誼延續逾半世紀，久米崇聖會特地組團參與並致贈感謝狀。

此外，台北市孔廟管理委員會說，今年祭典也匯聚來自日本各地的儒學與道德教育交流夥伴，包括日本論語普及振興會副會長森田達雄、日本道德教育財團團長村田雅洋，以及久米崇聖會理事長小渡陽禧等，展現儒家文化跨越國界、持續交流傳承的生命力。

沖繩 孔子 孔廟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南孔廟秋祭祭孔登場 「拔牛毛」今年換成智慧小物

陳立恆／請孔子來教AI做「人」

宏碁50周年慶 《微笑半世紀》音樂劇登場

台北仁愛路上「小城門」曾是日本佛寺 曹洞宗大本山別院舊址改建青少年育樂中心

相關新聞

新北樹保條例修法 群體樹林、綠籬、藤蔓也可納珍貴樹木

一片樹林、一排綠籬，攀附而生藤蔓，都可能承載地方記憶與生態價值。新北市府擬修正「新北市樹木保護自治條例」，將珍貴樹木認定範圍，擴增至具有地方特色、歷史意義或學術研究價值的「群體樹林、綠籬及蔓藤」，樹木保護從單株大樹進一步擴大至具有保存價值的植栽群。新店區中華路著名楓香大道即符合群體樹林規定。

思源路跨新北大道陸橋吊裝 10月2、3日夜間封閉新北大道二段

新北市新莊區思源路跨越新北大道陸橋工程將進入主梁吊裝階段，新北市養工處表示，10月2、3日每晚11時至翌日清晨6時，將封閉新北大道二段五工路至化成路段全線道路，以及台1線高架下思源路匝道；10月4、5日同時段則封閉五工路北向車道，提醒用路人提前改道。

世界狂犬病日新北免費預防注射 動保處10月偕朱銘美術館推萌寵共好日

今天9月28日是世界狂犬病日，新北市動保處於永和綠寶石寵物公園免費狂犬病預防注射，也串聯朱銘美術館推出萌寵共好日活動，從健康防疫延伸到藝術戶外體驗，10月起邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館、漫步雕塑之間。

星期評論／阻絕校園暴力 哪個環節可預見警訊？

新北瑞芳一所中學近日發生少年攻擊同校學長事件，一場同儕間口角，演變成頸部遭剪刀刺傷的重大暴力，傷者一度失去呼吸心跳，事件震撼社會，也讓三年前新北清水高中割頸案再度被想起。兩個家庭、兩起案件，細節不同，卻指向一個難以迴避的問題：當衝突在短時間內升高成重大暴力，校園、家庭、輔導與司法安全網，哪個環節可以更早看見警訊？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。