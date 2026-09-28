台北孔廟古禮紀念孔子誕辰2576週年 沖繩久米崇聖會來台致謝

台北市孔廟管理委員會今天清晨6時在台北孔廟大成殿廣場舉辦祭孔大典，紀念孔子誕辰2576週年。半世紀前為重建沖繩至聖廟（孔廟）來台參訪的沖繩久米崇聖會與會並致贈感謝狀。

「台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2576週年釋奠典禮」今天在台北孔廟大成殿廣場舉行，由台北市副市長林奕華擔任正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官，孔廟捐地者後代辜弘毅、陳熾宇、大同區區長洪育懷等擔任分獻官，議員、市政顧問、優良教師及傑出市民等擔任陪祭官。

全程最引人關注的禮樂，台北市孔廟管理委員會說，由在地仕紳、明倫高中及麗山高中學生擔任禮生；重慶國中學生在樂長孫瑞金指導下擔任樂生；大龍國小佾生則在老師蔡富存帶領下，呈現八佾舞步的傳統禮樂之美；經各界長期籌備，完整呈現三獻古禮國家祭典。

台北市孔廟管理委員會說，回溯1973年，日本沖繩久米崇聖會曾為重建沖繩孔廟參訪台北孔廟，以了解祭孔儀典與祭祀文化，台北孔廟曾致贈牌位、爵杯、香爐、燭台等祭祀器物，助其延續孔廟祭祀文化；這段友誼延續逾半世紀，久米崇聖會特地組團參與並致贈感謝狀。

此外，台北市孔廟管理委員會說，今年祭典也匯聚來自日本各地的儒學與道德教育交流夥伴，包括日本論語普及振興會副會長森田達雄、日本道德教育財團團長村田雅洋，以及久米崇聖會理事長小渡陽禧等，展現儒家文化跨越國界、持續交流傳承的生命力。