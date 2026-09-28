思源路跨新北大道陸橋吊裝 10月2、3日夜間封閉新北大道二段

新北市新莊區思源路跨越新北大道陸橋工程將進入主梁吊裝階段，新北市養工處表示，10月2、3日每晚11時至翌日清晨6時，將封閉新北大道二段五工路至化成路段全線道路，以及台1線高架下思源路匝道；10月4、5日同時段則封閉五工路北向車道，提醒用路人提前改道。

養工處長鄭立輝表示，思源路跨越新北大道陸橋主要串聯捷運環狀線及機場捷運新北產業園區站既有空橋系統，強化捷運轉乘及行人通行機能。此次工程進入主梁吊裝階段，為確保施工及行車安全，將分兩階段進行交通管制。

第一階段於10月2、3日每晚11時至翌日清晨6時施工，封閉新北大道二段五工路至化成路段全線，並同步封閉台1線高架下思源路匝道。往三重方向車輛，可由思源路轉福德三街或中原東路，再接化成路續行新北大道；往桃園方向則可由化成路轉福慧路或中原東路，再銜接思源路返回新北大道。

行駛台1線高架往桃園方向的車輛，因思源路下匝道封閉，須改由中興北街匝道，或新五路、泰林路匝道下橋。施工期間，617路線往三重方向首班公車，也將不停靠「思源新北大道路口」及「新北大道思源路口」2站，民眾須改至前、後站搭乘。

第二階段則於10月4、5日每晚11時至翌日清晨6時進行五工路側主梁吊裝，屆時封閉五工路北向車道，車輛將調撥至南向車道通行，周邊路口也將設置改道告示並增派義交疏導。

養工處表示，為避免超高車輛行經新北大道二段誤撞陸橋，工程也將同步設置限高4.6公尺門架及相關警示牌面。吊裝期間大型機具將進場施工，呼籲用路人提前規畫路線、避開施工路段，並依現場告示及義交人員指揮通行。